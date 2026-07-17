Къде в Европа пенсионерите са най-богати?

Британските пенсионери са сред най-богатите в Европа, което противоречи на общоприетото схващане, че Обединеното кралство има едни от най-ниските пенсионни богатства в развития свят. Данните от Националната статистическа служба (ONS) показват, че средното богатство на домакинствата на възраст между 66 и 75 години е над 500 000 британски лири - повече от еквивалента в Ирландия, Белгия и Франция.

Това богатство се дължи до голяма степен на безпрецедентен бум на пазара на недвижими имоти и на традиционни пенсионни схеми, базирани на последната заплата, които превърнаха бейби бумърите в едно от най-богатите поколения.

"Те може би са едни от най-големите късметлии в историята, защото са могли да купуват жилища, когато цените са били по-ниски спрямо доходите, и са се възползвали от щедри пенсии с определени обезщетения", обяснява Конор Накан от Междугенерационната фондация, благотворителна организация, която работи за насърчаване на интересите на по-младите поколения.

Ето как Великобритания се сравнява с останалата част от Европа:

Най-богатите пенсионери

В Люксембург живеят най-богатите пенсионери на възраст от 66 до 75 години, със средно богатство от 1,19 милиона евро, според проучване на домакинските финанси на Европейската централна банка. Най-бедни са тези в Латвия, със средно домакинско богатство от 42 100 евро.

България дори не фигурира в класацията.

Тъй като данните за Обединеното кралство и Европа са от различни проучвания, мерките не са идентични, но са като цяло сравними. Данните на ONS са от национално проучване, докато проучването на ЕЦБ обхваща 22 европейски държави, с изключение на Обединеното кралство. Нито едно от проучванията не включва доход от държавна пенсия, който се разглежда като полза, а не като доход, и имаше разлики в оценката на стойността на пенсиите от последната заплата на работното място и частните пенсии.

Данните от Европа се основават на общите активи на домакинството минус общите му пасиви, като например дълг, отбелязват от The Times.

Имотът е крайъгълният камък на богатството на Обединеното кралство, като 74% от хората над 65 години притежават изцяло жилището си, според ONS, което ги освобождава от наем и ипотечни плащания в по-късен етап от живота им - въпреки че това изглежда ще се промени.

Миналата седмица Асоциацията на британските застрахователи и Институтът за пенсионна политика предупредиха, че до 2044 г. една трета от пенсионерските домакинства може да живеят под наем след пенсиониране, което се равнява на допълнителни 2 милиона души. Това би увеличило драстично размера на доходите, от които може да се нуждаете в по-късен етап от живота си.

Картината в Европа

Разликата между най-богатите и най-бедните европейски пенсионери е почти 1 милион паунда, отчасти защото частните пенсии, цените на жилищата и процентът на собственост върху жилища се различават значително между отделните страни.

Цената на живот също варира значително. Люксембург се нарежда сред най-скъпите страни в Европа за потребителски стоки, хранителни стоки и хранене навън. Според Wise, услуга за парични преводи, някой, живеещ във Великото херцогство, ще се нуждае от около 2187 паунда на месец, като 61% от разходите му отиват за жилище.

За сравнение, един неженен човек, живеещ в Латвия, ще се нуждае от еквивалента на 891 паунда на месец и може да очаква да изразходва 31% от разходите си за жилище.

Мариана Хънт от компанията за управление на богатство Fidelity International анализира данните.

"Някой, пенсиониран с богатство от 500 000 паунда, може да се чувства като милионер в Латвия, но в Люксембург то му се струва много по-малко. Цената на жилище, храна, енергия и ежедневие варира значително в различните части на Европа, така че простото сравнение на богатството или доходите не ни казва колко комфортно всъщност се чувства някой в ​​пенсия", обяснява тя.

Страните, където работниците са прекарали десетилетия в натрупване на пенсии на работното място или частни пенсии, са склонни да имат по-високи нива на пенсионно богатство от тези, които разчитат в по-голяма степен на държавната пенсия.

"Доходите през целия живот, навиците за спестяване, данъчните системи и щедростта на държавните пенсии играят роля", добавя Хънт.

Подкрепата от държавата също се различава. Например, здравеопазването е безплатно в момента на ползване във Великобритания благодарение на Националната здравна служба (NHS). В Люксембург пациентите обикновено плащат предварително за услугите и получават възстановяване между 80 и 100 процента от разходите, като много от тях купуват допълнителна частна застраховка, за да преодолеят евентуални различия.

Реалността на доходите

Когато се разглеждат доходите на пенсионерите, а не богатството им, цифрите разказват различна история, като Великобритания е „около средата“ в Европа, каза Хънт.

Хората на възраст между 66 и 75 години в Обединеното кралство са имали среден доход в размер на 91 процента от средния за страната през 2025 г., според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тези цифри дават индикация за това колко добре се чувства един възрастен човек в сравнение с работещото население.

В някои европейски страни една и съща възрастова група има доход в размер на над 100 процента от средния.

За повечето британски пенсионери доходът се състои от държавна пенсия, частни или служебни пенсии и лични спестявания.

Пълната нова държавна пенсия, която е на стойност 12 548 паунда годишно, е достатъчна, за да осигури само минимален стандарт на живот при пенсиониране, според индустриалната организация Pensions UK. Този минимум би покрил 57 паунда седмично за хранителни стоки, едноседмична почивка във Великобритания всяка година и 12 подаръка на стойност 20 паунда за рождени дни. Предполага се, че в този случай пенсионерите нямат разходи за жилище и не притежават кола.

Държавната пенсия в Обединеното кралство е сред най-ниските в страните от Г-7, когато се оценява спрямо средните заплати преди пенсиониране. Пенсионерите получават средно 22 процента от доходите си преди пенсиониране, според проучване на Fidelity.

В Италия, където плащанията на държавните пенсии се основават на доходите през целия живот, средният еквивалентен процент е 76 процента. Това означава, че някой, който печели средна заплата от 40 000 евро, може да очаква среден пенсионен доход от около 580 евро седмично.

Във Франция, Италия и Люксембург щедрата държавно финансирана пенсионна система означава, че пенсионираните често могат да надвишават разполагаемия доход, който са имали, докато са работили. Държавната пенсия в Италия често се цитира като една от най-щедрите в Европа.

Хънт казва, че тези цифри може да не отразяват пълната картина.

"Всяка страна има пенсионери, които са значително по-богати от средното ниво, и много от тях се борят да свържат двата края. За да разберем колко комфортно се чувстват хората в пенсия, е необходимо да се разгледат не само средните резултати, но и неравенството, разходите за живот, здравеопазването и подкрепата, предоставяна от държавата."