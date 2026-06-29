Масови арести на гей парада в Истанбул

Турската полиция задържа в неделя най-малко 50 души, включително журналист, по време на гей парада в Истанбул. Той се проведе въпреки забраната на местните власти и блокирането на основното място за събиране в града, съобщиха организаторите.

Полицията засили сигурността около емблематичния площад Таксим в Истанбул, като издигна железни бариери, а местните власти забраниха демонстрации в ключови места за събирания, включително азиатския квартал Кадъкьой, предаде БГНЕС. Губернаторската служба също така ограничи движението на метрото на няколко централни места.

Синдикатът на турските журналисти заяви, че една от задържаните е Мубера Унсал, която притежава валидна прескарта.

„Журналистите, отразяващи гей парада в Истанбул, отново се сблъскаха с незаконна намеса тази година. Въпреки че многократно се е представяла за журналистка, Унсал също беше задържана“, съобщи синдикатът в ефир на X.

ЛГБТ протестиращите, които се събраха в няколко квартала в града, обещаха да продължат демонстрациите си. „Любима моя, днес още не е свършило. Всъщност, ние тепърва започваме. Не се отказваме. Ще продължим да излизаме на улицата от всеки ъгъл, на който сме“, скандираха протестиращите.

Адвокатската колегия на Истанбул разгъна голям транспарант от сградата си на булевард „Истиклял“ с надпис: „ЛГБТ е човешки права“. Хомосексуалността не е незаконна в Турция, но ЛГБТ общността често е обект на нападки от президента Реджеп Ердоган, който я обвинява за намаляващата раждаемост.

От 2015 г. насам ежегодният гей марш е почти систематично забраняван.