Германски гей депутат подаде оставка след разкритие за дете от сурогатна майка

Йенс Шпан, една от водещите фигури в Християндемократическия съюз на германския канцлер Фридрих Мерц, подаде оставка като председател на парламентарната група на партията. Решението му идва на фона на ожесточен спор заради това, че той и съпругът му са станали родители чрез сурогатна майка в САЩ, въпреки че практиката е забранена в Германия.

"През последните дни осъзнах, че личното ми щастие от създаването на семейство със съпруга ми и от това да стана баща е несъвместимо с политическия ми пост", написа Шпан в писмо до свои колеги, с което разполага Франс прес.

ХДС категорично се противопоставя на сурогатното майчинство. На партиен конгрес през февруари формацията отново гласува за запазване на забраната в Германия.

Мерц: Решението беше правилно и неизбежно

Канцлерът Фридрих Мерц приветства оставката на Шпан и я определи като "правилна и неизбежна".

Той призна заслугите му за връщането на ХДС на власт, но подчерта: "Доверието е най-ценният актив в политиката."

Още в петък Мерц предупреди, че националното ръководство на партията ще обсъди случая. Той заяви също, че не вижда причина германското законодателство за сурогатното майчинство да бъде променяно.

Обвинения в лицемерие и двоен стандарт

Шпан и съпругът му Даниел Функе наскоро са посрещнали детето си, родено от сурогатна майка в Съединените щати. Новината беше разпространена от германските медии по-рано тази седмица и предизвика незабавни критики както в ХДС, така и сред представители на опозицията.

Шпан първоначално защити решението си. В интервю за подкаст на вестник "Билд" той заяви, че дълго време се е борил със себе си, включително по въпроса за сурогатното майчинство, преди в крайна сметка да избере този начин да стане родител.

Ден по-късно обаче призна, че противоречието между личния му избор и политическата му позиция се е оказало по-тежко, отколкото е очаквал.

"Балансирането между личното ми решение да имам дете чрез сурогатно майчинство и разбираемите очаквания към мен като председател на парламентарната ни група се оказа по-трудно, отколкото предполагах", написа Шпан до колегите си.

Опозицията: Законът не трябва да важи избирателно

Депутати от опозицията приветстваха оттеглянето му.

Луиджи Пантисано от крайнолявата партия "Левите" заяви, че решението на Шпан да използва услугите на сурогатна майка в САЩ за пореден път показва наличието на двоен стандарт.

"Законът винаги важи за обикновените хора, но за висшите политици очевидно важи само докато не разполагат с достатъчно пари, за да го заобиколят в чужбина", каза Пантисано пред "Rheinische Post".

Съпредседателят на Зелените Франциска Брантнер определи оставката като закъсняла, макар според нея случаят със сурогатното майчинство да е бил само "последната капка".

"На лично ниво обаче му желая всичко най-добро", допълни тя.

Разцепление и в самия ХДС

Критиките срещу Шпан дойдоха и от собствената му партия.

Регионалният председател на ХДС в Мекленбург-Предна Померания определи решението му като "напълно неприемливо".

Ръководителят на организацията на възрастните членове на ХДС Хуберт Хюпе заяви пред "Der Spiegel", че е "лично шокиран" от това, че Шпан е постъпил в разрез с ясната позиция на партията.

"Разбира се, мога да разбера, че всеки желае дете, включително хомосексуалните двойки", каза Хюпе. По думите му обаче основният въпрос е "дали жените се инструментализират".

Защо двойката е избрала САЩ?

Източници, близки до Шпан, заявиха пред списание "Focus", че строгите американски правила за защита на жените са били решаващ фактор двойката да избере Съединените щати за процедурата.

Шпан е на 46 години и беше министър на здравеопазването по време на пандемията от COVID-19 в правителството на бившия канцлер Ангела Меркел.

През последните години той се утвърди като един от най-разпознаваемите представители на дясното крило на ХДС и последователно настояваше за по-твърда политика по отношение на имиграцията, пише БГНЕС.