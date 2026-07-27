Бранденбургската врата грейна в цветовете на дъгата

След атаката срещу Берлин Прайд, Бранденбургската врата беше осветена снощи в цветовете на дъгата, предаде ДПА.

Тези цветове се възприемат като символ на ЛГБТ+ общността и олицетворяват разнообразие и толерантност. Те се прожектират върху емблематичната забележителност в района Мите от залез слънце насам, предава БТА.

Според германския вътрешен министър Александър Добринт, при атаката с автомобил и хладно оръжие, извършена в събота вечерта, е била убита една жена, а 29 души ранени. По данни на полицията до следобеда никой от ранените вече не е бил в животозастрашаващо състояние.

Междувременно полицията застреля 21-годишен заподозрян, за когото се смята, че е свързан с ислямистките среди, по време на операция в берлинското предградие Шпандау.