BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 6

Бранденбургската врата грейна в цветовете на дъгата

Берлин почете атаката срещу Прайда

27.07.2026 | 06:30 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

След атаката срещу Берлин Прайд, Бранденбургската врата беше осветена снощи в цветовете на дъгата, предаде ДПА.

Тези цветове се възприемат като символ на ЛГБТ+ общността и олицетворяват разнообразие и толерантност. Те се прожектират върху емблематичната забележителност в района Мите от залез слънце насам, предава БТА.

Според германския вътрешен министър Александър Добринт, при атаката с автомобил и хладно оръжие, извършена в събота вечерта, е била убита една жена, а 29 души ранени. По данни на полицията до следобеда никой от ранените вече не е бил в животозастрашаващо състояние.

Междувременно полицията застреля 21-годишен заподозрян, за когото се смята, че е свързан с ислямистките среди, по време на операция в берлинското предградие Шпандау.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

бранденбургска врата берлин прайд атака
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem