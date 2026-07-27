Погачар спечели за пети път "Тур дьо Франс"

Тадей Погачар се нареди официално сред най-великите в историята на колоезденето, след като спечели пета победа в най-престижното състезание на планетата - "Тур дьо Франс". В последния етап из улиците на Париж всичко бе въпрос на формалност и само узакони тоталното му превъзходство.

С тазгодишния успех Тадей се изравни във вечната класация с легендите Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индурайн, които имат също по пет ппобеди в Обиколката на Франция. При това словенецът е най-младият достигнал до петия триумф - на 27 години.

Погачар победи тази година със смазващо превъзходство, като спечели пет етапа, включително с рекорд изкачването на Алп д'Юез.

С петте си етапни победи Погачар вече има общо 26 в Тура и гони рекорда на британеца Марк Кавендиш от 35, припомня Сега.

Втори в "Тур дьо Франс 2026" завърши белгийската звезда Ремко Евенепул. Трети е мексиканският съотборник на Погачар - Исак дел Торо.

22-годишният Дел Торо стана и най-добър млад колоездач в Тура, завършвайки с бялата фланелка. Победител в класацията за активност и най-добър спринтьор (зелена фланелка) стана Мадс Педерсен, най-добър катерач (бяла на червени точки) е Ричард Карапаз.