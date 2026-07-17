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Около 200 апартамента се пропукаха при строежа на метрото в Атина

Жилищата са в квартал Кипсели

17.07.2026 | 07:59 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Около 200 апартамента се пропукаха заради строеж на нова линия на метрото в гръцката столица Атина. 

Обитатели на жилища в квартал Кипсели масово  съобщават за появили се пукнатини в апартаментите си, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. Пукнатини има в десетки сгради в района като са засегнати около 200 апартамента, точно около местата, където в момента текат строителни дейности по линия номер 4.

Щети са регистрирани в 40 апартамента,  твърди в интервю за общественото радио ЕРТ заместник-министърът на транспорта Никос Тахиаос, цитира БТА.

Днес в кметството на гръцката столица се е провела среща във връзка с проблема. На нея са присъствали кметът на Атина Харис Дукас и представители на компанията, която строи линията.

По думите на Дукас вече са направени проверки в някои от засегнатите жилища. Собствениците им са получили писмени удостоверения, че няма място за притеснение. Независим общински орган трябва да удостовери годността на сградните конструкции.

Четвъртата линия на метрото в Атина трябваше да бъде завършена през 2029 г. Завършването на линията беше отложено официално за 2032 г.

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