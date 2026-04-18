Инфлуенсърите срещу Путин: Недоволството онлайн расте, ще има ли нови ограничения?

Руската инфлуенсърка Виктория Боня замени видеата за грим и лайфстайл в Instagram с политическо обръщение към Владимир Путин преди няколко дни.

"Владимир Владимирович, хората се страхуват от вас, блогърите се страхуват от вас, творците се страхуват от вас, губернаторите се страхуват от вас. А вие сте президент на нашата страна", заяви тя.

В директен апел към Путин, когото тя твърди, че подкрепя, Боня изброява широк спектър от проблеми в Русия. Те включват бавната реакция на наводненията в Дагестан, твърдения за избиване на добитък в Сибир и засилващите се ограничения върху онлайн социалните мрежи. Последното, твърди тя в публикацията си от вторник, пречи на хората да общуват с близките си.

"Има усещането, че вече не живеем в свободна страна", каза тя.

До вчера следобед Боня, която сега живее в Монако и има собствена козметична линия, беше натрупала 26 милиона гледания на видеото си в Instagram и повече от 75 000 коментара, много от които аплодираха нейната смелост.

Друга популярна руска инфлуенсърка в областта на лайфстайла и красотата, която използва псевдонима Айза и също живее в чужбина, написа в профила си в Instagram, за да подкрепи Боня, твърдейки, че последните ограничения върху платформата за съобщения Telegram ще бъдат "огромен удар за руската икономика". И тя добави други оплаквания, включително високи данъци и неравенство.

"Колко пари трябва да откраднеш, за да е достатъчно?", попита тя, цитирайки "средностатистическия депутат, който притежава имоти на стойност милиарди, милиони долари и има множество (чуждестранни) паспорти". По-късно тя изтри видеото.

Публичният отпор срещу Кремъл идва на фона на спадаща подкрепа за Путин, който предприе репресии срещу интернет, продължавайки дългогодишния си натиск срещу Украйна във време на нарастващи икономически трудности у дома за повечето руснаци, включително неговите поддръжници.

"Изглежда, че нещо се променя", каза Татяна Становая, основател на компанията за политически анализи R.Politik. Дори в общество, толкова свикнало с ограниченията по време на война и икономическите трудности, тя каза пред CNN, че прекъсванията на мобилния интернет и репресиите срещу Telegram през последните седмици са "ключов момент".

Интернет ограниченията

Интернет ограниченията в Русия ескалираха от началото на пролетта. Постоянните прекъсвания на мобилния интернет, които преобърнаха ежедневието, включително в най-големите градове на Русия, Москва и Санкт Петербург, съвпаднаха с ограничаването на Telegram и новите репресии срещу VPN мрежите, използвани широко в Русия за заобикаляне на съществуващите ограничения за достъп до интернет.

Държавни служители твърдят, че прекъсванията на мобилния интернет са част от усилията за сигурност за противодействие на "все по-сложните методи" за украинска атака, като Кремъл обещава, че веднага щом тази мярка вече не се счита за необходима, интернет услугата ще бъде напълно възстановена до нормалното си състояние.

"Не мога да понасям това, което ни причиняват"

Ограниченията на Telegram бяха особено вредни за онлайн инфлуенсърите, които вече бяха загубили всички доходи от Instagram, след като през септември влезе в сила закон, забраняващ на руските жители да рекламират в уебсайтове, блокирани или считани от Русия за нежелани. Instagram беше официално блокиран през 2022 г., но все още е широко достъпен чрез VPN.

На 26 март Лиза Мока, руска писателка и блогърка за лайфстайл и родителство, публикува трогателно видео послание до своите 900 000 последователи в Instagram.

"Не мога да продължавам така. Не мога да понасям това, което ни правят, тези тирани, откъснати от реалността", каза тя и допълни, че живее в отдалечена провинция и единственият начин тя да работи или децата ѝ да получат образование е онлайн.

"Надявам се да не ме вкарат в затвора заради това видео", каза 19-годишен потребител на Instagram на име Артьом в началото на март. Във видеоклип, който събра над 600 000 гледания, той каза, че е шокиран от факта, че Русия не само е блокирала социалните мрежи, но сега забранява и използването на английски думи в рекламите. "Къде е свободата? Не разбирам хората, които все още се наричат ​​свободни. Има все по-малко възможности", каза той.

Няколко медии също се обявиха срещу спирането на интернет, налагано на хората без адекватно обяснение. В края на март публикация от "Независимая газета" открито сравни спиранията със забраните на Сталин за някои изследвания в областта на генетиката и роботиката.

Блогърите са под нарастващ натиск

Предстоящите парламентарни избори тази есен „предопределен“ от тези, които вече са на власт. И затова реакцията на Кремъл на това е забележителна. В четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи необичайния ход, като коментира директно видеото на Боня, заявявайки, че „то засяга много теми и се работи по тях поотделно... нищо от това не се игнорира“.

По време на ежедневния си брифинг за пресата в петък, Кремъл отхвърли твърдението, че Путин е държан в неведение за истинския мащаб на проблемите на страната, както някои от блогърите предполагаха в своите видеоклипове.

"Путин е държавен глава. Неговата власт обхваща най-широкия кръг от въпроси от дневния ред", каза Песков, избягвайки директен въпрос дали смята, че руският народ се страхува от своя президент.

С лице, обляно в сълзи, Боня благодари на Песков във видеоклип в четвъртък и се опита да се дистанцира от отразяването на предишното ѝ послание от неодобрени от Кремъл медии - Би Би Си и руския опозиционен канал ТВ Дождь.

"Не знам какво ще се случи с мен, просто искам да кажа, че си заслужаваше", каза Боня.

Боня също така спомена загрижеността си относно случая с Валерия Чекалина, популярна блогърка, известна онлайн като Лерчек, чийто бивш съпруг Артьом Чекалин беше осъден в понеделник на седем години затвор за незаконни парични преводи. Самата Чекалина имаше заповед за домашен арест, наложена по подобни обвинения, която беше отменена, за да може да се лекува от рак в четвърти стадий.

В средата на март пропутинският блогър Иля Ремесло публикува манифест на страницата си в Telegram, в който нарича войната в Украйна "задънена улица" и призовава Путин да бъде съден. Ден по-късно беше съобщено, че е бил откаран в психиатрична болница в Санкт Петербург. Вчера той бе освободен след 30-дневен престой.

Експерти казват, че може да има още репресивни мерки, особено след като рейтингът на одобрение на Путин е спаднал с повече от седем пункта досега тази година, според руската държавна социологическа агенция ВЦИОМ .

"Бих казала, че може би скоро ще видим нова вълна от ограничения, репресии, може би институционални промени, кадрови размествания", каза Становая.

Въпросът сега за цялостната стабилност на режима, твърди Шулман, е дали руснаците интерпретират настоящата ситуация на интернет репресии, постепенно нарастващи икономически трудности и безкрайна война като статукво или като временна и ненормална ситуация.

"Президентът е статуквото", каза тя пред CNN. "Ако го харесваш, значи го одобряваш. Ако започнеш да не харесваш статуквото, значи започваш да не харесваш и него".