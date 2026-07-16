Провал: Storm Shadow и Eurofighter не успяха да поразят ключова цел в Йемен

Кралските саудитски военновъздушни сили извършиха неуспешен удар с крилати ракети по международното летище Сана в Йемен, като очевидната цел за деактивиране на пистата на летището не беше постигната, тъй като множество крилати ракети Storm Shadow, доставени от Великобритания, пропуснаха целта си. Приблизително десет ракети Storm Shadow бяха изстреляни от големи разстояния от саудитските Eurofighter в опит да направят пистата неизползваема, но атаката, според съобщенията, не успя да нанесе решителни щети, достатъчни за спиране на операциите, пише MWM. Операцията представлява забележителен неуспех за основния европейски тип крилати ракети, изстрелвани с въздушно изстрелване.

Storm Shadow е разработена съвместно от Обединеното кралство и Франция и е проектирана да прониква в силно защитено въздушно пространство, преди да поразява прецизно важни цели. Носейки тандемна бойна глава BROACH, специално предназначена за унищожаване на укрепена инфраструктура, ракетата е широко рекламирана за атаки срещу бункери, командни центрове и летищни съоръжения. Координиран удар с участието на около десет ракети би представлявал разход на прецизно насочвани боеприпаси на стойност приблизително 20 милиона долара. Ракетите са били широко използвани в бойни действия в Украйна, макар и със смесени резултати, тъй като руските системи за електронна война са постигнали значителни успехи.

Пистите често са трудни цели за трайно обезвреждане.

Въпреки че прецизните оръжия могат да пробият повърхността, военните инженери често могат да поправят щетите в рамките на часове, освен ако не се извършат многократни удари или не се унищожи критична поддържаща инфраструктура, като пътеки за рулиране, складове за гориво, съоръжения за поддръжка и убежища за самолети. Въпреки това, специализираната бойна глава на Storm Shadow е специално проектирана да нанесе тежки структурни щети, което прави съобщената невъзможност за решително обезвреждане на пистата забележителен резултат, ако това се потвърди.

Вместо да се приближат по-близо до целта, атакуващите самолети са останали на максимална дистанция, преди да изстрелят ракетите си. Подобни тактики минимизират риска от удар със самолети, но може също да отразяват опасения относно заплахата, представлявана от йеменските системи за противовъздушна отбрана. В хода на конфликта, възможностите за противовъздушна отбрана на Йемен са се развили в по-сложна и все по-интегрирана мрежа, способна да представлява по-голямо предизвикателство за враждебните самолети, действащи близо до въздушното му пространство. Те са отговорни за свалянето на множество изтребители и дронове, управлявани от въоръжените сили на САЩ и стратегическите партньори от Западния блок в региона, включително саудитските Eurofighter и F-15.