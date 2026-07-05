BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 55

Етна изригна отново и наруши полетите в Сицилия ВИДЕО

Вулканът Етна е един от най-активните вулкани в света

05.07.2026 | 18:49 ч. Обновена: 05.07.2026 | 18:49 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Етна изригна отново, изпращайки облак пепел, който се носи над италианския остров Сицилия, и налагайки ограничения за полети на летище Катания, съобщават световните агенции.

Летището съобщи, че въздушното пространство в района е силно ограничено до 19:00 часа местно време, което е засегнало както излитанията, така и кацанията.

Италианският Национален институт по геофизика и вулканология (INGV) съобщи, че емисиите на пепел са започнали рано в неделя от отдушник на върха на вулкана. Активността се е засилила по-късно сутринта, създавайки стълб от изригване, който се е издигнал на около 1,5 километра (близо 1 миля) над кратера.

Заради замърсяването на въздушното пространство и риска за авиацията летището "Катания – Винченцо Белини" временно спря приема на пристигащи полети. Излитанията от аерогарата обаче продължават, като към момента е въведено ограничение за максимум пет кацащи самолета на час. Очаква се мерките да бъдат преразгледани по-късно през деня.

Свързани статии

Извисяващ се на около 3300 метра (10 800 фута) на източния бряг на Сицилия, вулканът Етна е един от най-активните вулкани в света. Той често изригва потоци от лава, изхвърля пепел и мощни експлозии на върха.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Етна вулкан Сицилия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem