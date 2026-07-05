Етна изригна отново и наруши полетите в Сицилия ВИДЕО

Етна изригна отново, изпращайки облак пепел, който се носи над италианския остров Сицилия, и налагайки ограничения за полети на летище Катания, съобщават световните агенции.

Летището съобщи, че въздушното пространство в района е силно ограничено до 19:00 часа местно време, което е засегнало както излитанията, така и кацанията.

Италианският Национален институт по геофизика и вулканология (INGV) съобщи, че емисиите на пепел са започнали рано в неделя от отдушник на върха на вулкана. Активността се е засилила по-късно сутринта, създавайки стълб от изригване, който се е издигнал на около 1,5 километра (близо 1 миля) над кратера.

Sicily's Mount Etna, Europe's largest active volcano, erupted on Thursday, July 2, coloring the night sky over Italy's largest island red. Eruptive activity began on June 26 from a vent around 3,030 metres above sea level, causing a lava flow to move downhill, accompanied by… pic.twitter.com/3Giqojhc8f — GMA News (@gmanews) July 5, 2026

Заради замърсяването на въздушното пространство и риска за авиацията летището "Катания – Винченцо Белини" временно спря приема на пристигащи полети. Излитанията от аерогарата обаче продължават, като към момента е въведено ограничение за максимум пет кацащи самолета на час. Очаква се мерките да бъдат преразгледани по-късно през деня.

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Извисяващ се на около 3300 метра (10 800 фута) на източния бряг на Сицилия, вулканът Етна е един от най-активните вулкани в света. Той често изригва потоци от лава, изхвърля пепел и мощни експлозии на върха.