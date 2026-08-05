Турция прави историческа крачка към мир с ПКК

Управляващият алианс в Турция внесе в парламента законопроект, целящ постигане на мир с Кюрдската работническа партия (ПКК), отчасти чрез защита на много бивши бойци от съдебно преследване и отлагане на присъдите за някои други, съобщава Ройтерс.

Законопроектът бележи крачка към прекратяване на бунт, който е коствал живота на над 40 000 души от 1984 г. насам, пося дълбок раздор у дома и подхрани насилието през границите в Ирак и Сирия.

Целта му е да сложи край на десетилетния конфликт, отчасти чрез улесняване на завръщането в Турция на потенциално хиляди бивши бойци от ПКК и цивилни от скривалища в Северен Ирак.

Законопроектът е подкрепен от мнозинството от законодателите и се очаква да бъде приет от парламента по-късно тази седмица, но анкетите показват известен скептицизъм, че ще донесе траен мир.

Съветът за национална сигурност на Турция ще провери разоръжаването на групировката, а комисия, включваща вицепрезидента, някои министри и ръководителя на разузнавателната агенция MIT, ще наблюдава предаването и разоръжаването на бойците съгласно законопроекта.

Комисията ще информира парламентарна комисия за хода на процеса.

Законопроектът ще отмени присъдите за затвор за осъдените за членство в ПКК

или подпомагане на групировката, според текста, видян от Ройтерс. Той също така законово защитава бойци, които не са участвали в убийства и които се завърнат в Турция в рамките на шест месеца от приемането на закона от парламента.

Служители на ПКК, осъдени за тежки престъпления, включително ръководене на терористична организация и утежнени доживотни присъди преди 2005 г., няма да се ползват от правна защита или условни присъди.

Това означава, че лидерът на ПКК Абдула Йоджалан, който е в затвора от 1999 г. с утежнена доживотна присъда, ще остане в затвора. Йоджалан призова ПКК да се разоръжи и разпусне миналата година и групировката се съгласи.

Управляващата Партия на справедливостта и развитието (АКП) на президента Тайип Ердоган, нейните националистически съюзници от ПНП и прокюрдската ДЕМ подкрепиха законопроекта за "национална солидарност и социална интеграция". Повечето други партии, включително основната опозиция, изразиха подкрепа за него.

"Днес правим първата стъпка. Надяваме се, че ще продължим докрай по положителен начин", каза съпредседателят на ДЕМ Тунчер Бакирхан.

Мирният процес между Турция, която разполага с втората по големина армия в НАТО, и ПКК започна в края на 2024 г., но по-рано тази година почти спря поради войната в Иран и опасенията за регионална нестабилност.

ПКК е определена като терористична организация от Турция, Съединените щати и Европейския съюз. Тя започна бунта си през 1984 г. и първоначално се стремеше към независима кюрдска държава в югоизточна Турция, но по-късно се пренасочи към търсене на автономия и кюрдски политически права.