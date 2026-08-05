МЗ увери: Реформата няма да закрива работещи структури на РЗИ

Предстоящата реформа в системата на държавния здравен контрол не предвижда закриване на работещи структури. Променя се единствено административният модел на организация, като всички специализирани дейности, контролни функции и експертният персонал се запазват, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

След функционален анализ на системата, лечебните заведения не са засегнати от тези мерки.

Основната цел на анализа е да бъдат запазени нормативно определените специализирани функции и необходимият кадрови ресурс, така че да не се допусне затрудняване на работата на системата и на обслужването на гражданите и бизнеса.

Фокусът е върху осигуряването на споделени услуги от общата администрация. Няма да има промени в специализираната администрация.

Към момента 28-те Регионални здравни инспекции функционират като самостоятелни юридически лица,

което води до дублиране на административни длъжности. Предвидените промени са насочени именно към оптимизиране на тези административни дейности чрез въвеждане на споделени услуги, дигитализация на процесите и единни правила за работа.

Всички специализирани дейности, контролни процеси и експертният персонал в системата на държавния здравен контрол ще бъдат напълно запазени. Предвижда се към Министерството на здравеопазването да бъдат създадени три главни дирекции, които да поемат дейностите на инспекциите, като Главната дирекция с функции по държавен здравен контрол ще запази наименованията на териториалните си дирекции по места, казват още от ведомството.

Свързани статии РЗИ: Трето заразно огнище на морбили е установено в Угърчин

Промените гарантират, че държавният здравен контрол ще продължи да се осъществява без прекъсване, а гражданите и бизнесът ще продължат да получават същите услуги. Запазват се всички специализирани функции, дейности и контролни правомощия на РЗИ, които ще бъдат интегрирани в структурата на Министерството на здравеопазването. Целта е по-ефективна организация на административната работа, без да се намалява капацитетът на системата и без да се засягат нейните основни функции.

По-рано днес председателят на здравната комисия в парламента Костадин Ангелов заяви, че според доклад на Министерството на здравеопазването се планира отпадане на статута на 28-те Регионални здравни инспекции като самостоятелни юридически лица.