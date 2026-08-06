Хирошима отбеляза 81 г. от атомната бомбардировка с призив за свят без ядрени оръжия

Хирошима отбеляза 81-вата годишнина от американската атомна бомбардировка над града с призиви към световните лидери да се откажат от войните и от оправданието, че ядрените оръжия са средство за възпиране, предаде Асошиейтед прес.

В речта си на възпоменателната церемония в Мемориалния парк на мира кметът Кадзуми Мацуи предупреди, че омаловажаването на нехуманния характер на ядрените оръжия и приемането на силата като инструмент за национално благоденствие може да доведе до нови цикли на насилие, подобни на тези, които са довели до бомбардировките на Хирошима и Нагасаки.

"Твърде много политически лидери все още смятат ядреното възпиране за реалистичен подход и по този начин узаконяват насилието, което отдалечава света още повече от една ядрено свободна епоха", заяви Мацуи.

На церемонията присъстваха около 50 000 души, сред които представители на близо 120 държави и региони, включително САЩ и Иран. В 8:15 ч. сутринта, в минутата, когато американският бомбардировач B-29 пуска бомбата над града, беше запазена минута мълчание, а в Мемориалния парк зазвъня камбаната на мира.

Премиерът Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател, заяви, че ще следва "реалистичен подход" към целта светът никога повече да не използва ядрени оръжия в рамките на Договора за неразпространение на ядреното оръжие.

Тазгодишното възпоменание се състоя на фона на нарастващи спекулации, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика.

По-късно през годината се очаква правителството на Такаичи да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на принципа, който забранява внасянето на ядрени оръжия в Япония. Такаичи посочи, че страната ѝ е спазвала тези принципи досега, но не пое ясен ангажимент те да останат непроменени и занапред.

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Оцелелите от бомбардировката изразиха тревога от засилената международна подкрепа за ядреното възпиране, включително и в самата Япония. Тя остава под американския ядрен чадър и многократно е търсила уверения за ангажимента на Вашингтон към сигурността ѝ, поради което правителството отхвърля призивите да подпише Договора за забрана на ядрените оръжия или да участва като наблюдател в неговите срещи.

Атомната бомбардировка над Хирошима на 6 август 1945 г. унищожава града и убива около 140 000 души. Три дни по-късно втора бомба над Нагасаки отнема живота на още 70 000 души. На 15 август Япония капитулира, с което приключва Втората световна война и половинвековната японска агресия в Азия.

Днес броят на оцелелите от Хирошима е спаднал до 91 105 души, или около една четвърт от първоначалния брой, а средната им възраст вече надхвърля 86 години. Мнозина от тях предупреждават, че спомените постепенно избледняват, тъй като най-младите сред оцелелите са били твърде малки, за да помнят ясно самата атака.

(БТА)