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Киев: В Западна Русия е започнало разполагането на севернокорейска ракетна част

Тя ще е въоръжена със 120 балистични ракети и шест пускови установки

06.08.2026 | 08:50 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Русия започна в западните си райони разполагането на севернокорейски сили и е възможно те да бъдат въоръжени със 120 балистични ракети и шест пускови установки, предназначени за удари срещу Украйна, заяви представител на украинското военно разузнаване, цитиран от Ройтерс.

Украйна изпитва сериозен недостиг на високотехнологични системи за противовъздушна отбрана, а Русия се стреми да се възползва от това чрез по-широко използване на балистични ракети, които са значително по-трудни за прехващане, отбелязва агенцията.

От края на 2023 г. Русия е използвала десетки севернокорейски балистични ракети срещу Украйна. Разполагането на севернокорейска ракетна част обаче би представлявало нов етап в задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пхенян.

Представителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) на Украйна Андрий Черняк заяви, че Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужещи, във Воронежка област.

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Украински представител, запознат със ситуацията, заяви пред Ройтерс, че САЩ са информирани за разполагането на севернокорейските сили.
(БТА)

 

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Тагове:

войната в Украйна севернокорейска ракетна част Русия
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