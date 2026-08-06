Опасните наркотици: 10 кг. фентанил убиват 10 млн. души за минути

Фентанилът е един от най-опасните наркотици, а разбитата преди дни лаборатория повдига въпросът дали страната ни е само транзитна територия или се превръща в място за производство и разпространение.

Темата коментираха пред bTV Мариян Събев от Центъра за изследване на демокрацията и д-р Владимир Николов, директор на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.

Събев е категоричен, че това е първата такава фабрика в страната, а може би в Европа. “По-важното е, че тази операция е сигнал за структурна промяна в българския наркотичен пазар.

По думите му случаят може да бележи преход от традиционната роля на България като транзитна точка по Балканския маршрут към по-сложна функция в европейската наркотична икономика.

“Особено съществен е въпросът дали случаят не бележи преход към роля, свързана с преработка, смесване и разпределение на високопотентни синтетични опиоиди,“ подчерта Събев.

Според него на този етап не може да се правят категорични изводи за количествата и броя на потенциалните дози.

Фентанилът е много опасен

Директорът на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм д-р Владимир Николов обясни колко опасен е фентанилът. По думите му, ако се приеме изнесената от разследващите информация за производство до 10 килограма дневно, математически това се равнява на около пет милиона потенциално смъртоносни дози.

“По изнесената информация - 10 килограма означават около 5 милиона токсични дози“, отбеляза лекарят и подчерта, че наркотикът принадлежи към групата на опиоидите и най-опасният му ефект е потискането на дишането.

Той посочи и основните признаци на тежко отравяне: “При токсична доза човекът е в безсъзнание, дишането е повърхностно и силно забавено, устните са посинели, а зениците са точковидни. Ако не се направи нещо много бързо, човекът умира за минути.“

Според него животът на пострадалия може да бъде спасен с навременно приложение на антидота налоксон.

“Налоксонът е познат в медицината от десетилетия. Няколко инжекции и човекът буквално възкръсва пред очите ви“, обясни д-р Николов.