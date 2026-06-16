Братът на папа Лъв XIV купонясвал на рождения ден на Тръмп

По-големият брат на папа Лъв XIV присъства на събитието за рожден ден на президента UFC Freedom 250 на поляната пред Белия дом в неделя.
73-годишният Луис Превост, пенсиониран ветеран от флота, живеещ във Флорида, привлече вниманието с подкрепата си за Доналд Тръмп, за разлика от брат си, който често се конфронтира с президента.
След като се срещна с Тръмп в Овалния кабинет миналия май, Превост отново присъства на честването на UFC Freedom 250 в Белия дом. Той беше забелязан да разговаря с вицепрезидента Джей Ди Ванс.
Въпреки че събитието беше кръстено в чест на предстоящия 250-ти рожден ден на страната, неделята имаше за цел да отбележи и личния празник на Тръмп.
Това е втората среща между Превост и президента, който публично се скара с брат си, лидера на Римокатолическата църква.
Докато старите публикации на папа Лъв XIV в социалните мрежи споделяха критични статии за Тръмп и Ванс, брат му Луис е категоричен поддръжник на Тръмп, с по-цветни критики към демократи като бившия председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси.
Тръмп реагира топло на новината, че Луи Превост е фен на неговата политика, като заяви пред пресата, че ще го покани в Белия дом.
"Харесвам Папата. И харесвам брат му. Знаете, че един от братята на Папата е голям фен на MAGA. Той има MAGA. Той има Тръмп“, каза Тръмп пред репортери миналия май.
В интервю за Пиърс Морган Превост призна, че сега ще бъде по-дисциплиниран относно публикациите си в социалните медии, след като брат му вече е папа.
"Мога да ви кажа, че оттогава съм много тих, прехапвам си езика. Не искам да създавам вълни, които не е нужно да са там, защото съм от типа MAGA и си имам своите убеждения", каза Превост.
Луис обясни, че публикациите му са опит да "разбуни кипящата атмосфера“ в политиката.
Превост също така разкри, че е служил на същия кораб във ВМС като бившия съветник на Тръмп и динамична фигура на MAGA Стив Банън.
"Познавам Стив Банън, не знам дали той ме познава, но служихме заедно на един и същ кораб във ВМС и знам какъв беше“, каза Превост, шегувайки се, че се е опитвал да накара Банън да присъства на някои от събиранията с неговите колеги.
Въпреки опасенията на някои представители на MAGA относно новия папа, Луис Превост се опита да ги успокои относно брат си.
"Той не е ляв, не е десен, той разглежда цялата сцена, събира информация от двете страни и някак си намира начин да се справи по средата, без да раздразни твърде много хора“, каза Превост по отношение на брат си.
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