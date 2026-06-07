Над един милион души на литургия, отслужена от папа Лъв XIV в Мадрид

Повече от един милион души се събраха днес в центъра на Мадрид, за да присъстват на литургия, отслужена от папа Лъв XIV, предаде Ройтерс.

Според Ватикана и местните организатори около 1,2 милиона души са изпълнили площад "Сибелес" и близките улици.

Хиляди вярващи посрещнаха папата с възгласи "Да живее папата", докато той пристигаше с папамобила. Мнозина развяваха знамена и хвърляха цветя по пътя му към площада, предаде БТА.

В проповедта си той призова вярващите да изразяват вярата си чрез помощ към нуждаещите се. "Бог е с бедните, потиснатите, самотните и изоставените", заяви той. Папата подчерта още необходимостта от уважение към достойнството на всеки човек и призова политическите лидери да се въздържат от действия, които разделят обществата.

По-рано, след като получи символичния ключ на града от кмета на Мадрид, той изрази надежда испанската столица да остане "гостоприемен и приобщаващ град, в който общественият живот се основава на истински човешки ценности".

След службата папата се очаква да има частна среща с членове на августинския орден, към който принадлежи, а по-късно да се срещне с представители на културата, спорта и развлекателната индустрия в концертна зала в Мадрид.

Посещението на папа Лъв XIV в Испания започна вчера със срещи с мигранти и бездомни хора, както и с вечерно бдение с участието на около 600 000 младежи.

Програмата му до 12 юни включва още посещения в Барселона и на Канарските острови, където също ще се срещне с мигранти.

Това е първото посещение на папа Лъв XIV в държава от Европейския съюз, откакто оглави Римокатолическата църква.