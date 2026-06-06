От Испания папа Лъв XIV призова лидерите към диалог и помирение

Папа Лъв XIV призова световните лидери да избягват да разделят електората си с „стерилни опростявания“, за да спечелят популярност, и ги призова да се вслушат в виковете на света за мир в силна реч, с която открива едноседмичното си турне в Испания, предава Ройтерс.

Папа Лъв XIV, който разгневи президента на САЩ Доналд Тръмп, критикувайки антиимиграционната му политика и войната с Иран, ще се срещне с бездомни хора в Мадрид и мигранти на Канарските острови по време на посещение, за което каза, че се надява да даде пример на света за уважение към "всяко човешко същество".

"Днес изкушението да се спечелва популярност чрез разпалване на пламъците на поляризацията изглежда е нараснало, а не е намаляло, и човешкото достойнство продължава да бъде нарушавано", каза Папа Лъв XIV в реч пред крал Фелипе VI в Кралския дворец в Мадрид.

Той посочи историята на Испания като пример за мирно съжителство между религии и култури, като посочи как християни, мюсюлмани и евреи са си сътрудничили през Средновековието, за да обогатят човешкото познание, като са превеждали арабски текстове на латински, испански и иврит в Училището за преводачи в Толедо.

Хиляди хора се събраха по улиците на центъра на Мадрид, някои развяваха знамена на Ватикана и Испания под ясно пролетно небе, докато Лео се разхождаше в открит папамобил. Очакват се огромни събирания през следващите дни за първото посещение на папа в Испания от 2011 г. насам.

Визитата на папата съвпада с 10 дни концерти на пуерториканската певица Bad Bunny, а местните църковни служители посочиха, че среща между двамата е възможна, но не е потвърдена, докато папата е в Мадрид.