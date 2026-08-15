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Гърция отново е магнит за звездите: Мадона празнува на Корфу

Мадона ще отпразнува рождения си ден

15.08.2026 | 20:46 ч. Обновена: 15.08.2026 | 20:46 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Мадона отбелязва 68-ия си рожден ден в Гърция, като избра Корфу за дискретна луксозна почивка, докато йонийският остров се присъединява към нарастващия списък от гръцки дестинации, привличащи някои от най-известните световни знаменитости това лято.

Според информации поп-иконата е пристигнала на острова на 11 август с частен полет, придружена от членове на семейството си и близки приятели. След това тя е откарана в луксозна вила в северната част на Корфу, която, според сведенията, разполага с частно пристанище и яхта за разходки около острова.

Решена да не привлича внимание, Мадона се движи предимно инкогнито, като използва шал, шапка и големи слънчеви очила, за да избегне фотографите и общественото внимание.

Очаква се тя да отпразнува рождения си ден в неделя, 16 август,

с парти, на което ще присъстват децата ѝ и близки приятели. Според информации Корфу може да е само първата спирка от по-дълга ваканция в Гърция, като следващата дестинация в маршрута ѝ е остров Патмос.

Според информация на Protothema, в петък, 14 август, Мадона е пристигнала на Метеора от Корфу. Престоят ѝ на Метеора е продължил около три часа – от 16:00 до 19:00 часа. През това време тя е посетила Варлаамския манастир, придружена от двама екскурзоводи.

Бившата суперзвезда от НБА Майкъл Джордан започна ваканцията си на гръцките острови в Миконос, преди да продължи с 75-метровата си суперяхта към Кефалония в Йонийско море, където беше забелязан във Фискардо със съпругата си Ивет Прието. Неговият маршрут в Гърция беше продължение на посещението му в Корфу през миналата година, пише To Vima.

Номинираната за „Оскар“ актриса Кейт Хъдсън се завърна на Скиатос за ежегодната си семейна почивка, като сподели снимки от острова в архипелага Споради с годеника си Дани Фуджикава и трите си деца. Повторните ѝ посещения превърнаха острова в нещо като лятна семейна база.

Италианската модна инфлуенсърка Киара Ферагни посети Милос и Кимолос през юни, като сподели снимки на вулканичните пейзажи, рибарските селища и плажовете на островите с милионите си последователи.

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