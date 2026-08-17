Вижте кой влиза в основната схема на SENSHI Grand Prix до 95 кг

Бойната карта за SENSHI 33 Grand Prix вече е ясна. На 5 септември Варна ще бъде домакин на битката за SENSHI Grand Prix титлата в категория до 95 кг, в която осем професионални бойци ще премерят сили в елиминационен турнир. Само един от тях ще стигне до върха, а за да вдигне трофея, ще трябва да запише три победи в рамките на една вечер.

Билети за SENSHI 33 Grand Prix може да закупите онлайн от Eventim.bg.

Първите четири двубоя ще определят полуфиналистите, които ще се срещнат още същата вечер на полуфинал, а най-добрите двама от тях ще се качат на ринга за трети финален мач по правилника KWU Full Contact.

България ще има свой представител в основната схема – Едуард Алексанян – Mr. Action. Настоящият европейски шампион на SENSHI до 90 кг се качва в по-горна категория и ще атакува още един голям трофей. Алексанян е известен с агресивния си стил и стремежа да приключва срещите преди последния гонг, а първото препятствие пред него във Варна ще бъде Юри Фаркaс от Румъния.

Във втория квалификационен двубой Юри Фернандеш от Португалия ще срещне Александър Бурдужа (Молдова), а победителят ще си осигури място сред последните четирима.

Представителят на Тунис Шариф Бен Мабрук ще премери сили с турчина Емин Йозер, докато последната двойка в основната схема противопоставя Рамон Куирини (Италия) и Али Насир от Германия.

Квалификационните битки на SENSHI 33 Grand Prix:

Юри Фаркас (Румъния) – Едуард Алексанян (България)

Юри Фернандеш (Португалия) – Александру Бурдужа (Молдова)

Шариф Бен Мабрук (Тунис) – Емин Йозер (Турция)

Рамон Куирини (Италия) – Али Насир (Германия)

Grand Prix форматът поставя бойците пред съвсем различно изпитание от стандартния професионален двубой. Победата в първата среща е само началото – четиримата полуфиналисти трябва да бъдат готови да излязат отново на ринга още същата вечер, а бъдещият шампион ще трябва да премине през трима различни съперници по пътя към титлата.

Развръзката може да отвори вратата и за още четирима бойци. Две резервни срещи ще определят състезателите, които ще останат в готовност да се включат в основната схема при необходимост.

Резервни битки:

Майк Кена (ДР Конго) – Пабло Молина (Аржентина)

Агон Белача (Германия) – Дирик Бинендайк (Нигерия)

Специално внимание привлича Пабло Молина. Аржентинецът е трикратен шампион от KWU SENSHI Световната купа за аматьори, като последният му триумф дойде само преди два месеца. През юли той премина през трима съперници в рамките на два дни и за трети път спечели трофея. На SENSHI 33 Grand Prix Молина вече ще бъде в готовност да направи следващата крачка и ще има възможност за първи път да стъпи на професионалния ринг на SENSHI.

Grand Prix турнирът на SENSHI на 5 септември ще предложи и битка за трето място. Това прави ролята на резервите още по-важна – при контузия или невъзможност някой от основните участници да продължи, те могат да получат шанс за включване в схемата на различен етап от надпреварата. Така пътят към SENSHI Grand Prix титлата до 95 кг остава отворен до последните минути на вечерта.

SENSHI 33 Grand Prix ще се проведе на 5 септември във Варна. Билетите за бойната галавечер са в продажба в мрежата на Eventim.bg.

Следете SENSHI в официалните канали в YouTube, Facebook, Instagram и TikTok за още новини около SENSHI 33 Grand Prix.

SENSHI 33 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, „България Еър“, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 33 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, DIEMA, MAX Sport, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.