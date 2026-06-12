Тайландската принцеса Баджракитиябха почина след години в кома

Тайландската принцеса Баджракитиябха, която беше в кома повече от 3 години, почина на 47 години, съобщи кралският двор.

Най-голямата дъщеря на крал Маха Вачиралонгкорн колабира през декември 2022 г., докато тренирала кучетата си. Лекарите ѝ тогава обясниха състоянието ѝ с тежка сърдечна аритмия, причинена от микоплазмена инфекция, засегнала сърцето.

Смъртта ѝ е тежка загуба за тайландското кралско семейство не само в личен план. Принцесата беше смятана за един от най-образованите, активни и международно разпознаваеми негови членове - и за фигура, която можеше да има ключова роля в бъдещия, все още неясен въпрос за наследяването на трона, пише ВВС.

Баджракитиябха е родена на 7 декември 1978 година. Тя е първото от седемте деца на крал Вачиралонгкорн и е дъщеря от първия му брак - с принцеса Соамсавали, която е и негова братовчедка.

Повече от 3 години в кома

"Медицинският екип осигури възможно най-близки и интензивни грижи, но състоянието ѝ продължи постепенно да се влошава", се казва в изявлението на двореца.

Според съобщението принцесата е починала в четвъртък в 19:48 ч. местно време в болница "Чулалонгкорн" в Банкок.

До колапса ѝ в края на 2022 г. Баджракитиябха беше сред най-видимите лица на тайландската монархия. Тя често присъстваше на официални церемонии, появяваше се до баща си и имаше публичен образ, различен от традиционната дистанцираност на кралския двор - образ на образована, работеща, дисциплинирана и международно активна принцеса.

Юрист, дипломат и глас за реформа

Принцесата е била обучена като юрист и има две следдипломни степени от Cornell University в САЩ. Работила е за кратко в тайландската мисия към Организацията на обединените нации (United Nations - UN) в Ню Йорк, преди да се върне в Тайланд и да започне работа в прокуратурата - както в Банкок, така и в други части на страната. Между 2012 и 2014 г. е посланик на Тайланд в Австрия. Именно там изгражда връзки със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC).

С времето Баджракитиябха започва все по-активно да говори за нуждата от реформи в наказателната система, с особен фокус върху уязвимите жени, които попадат в затвора. Тайланд е сред държавите с най-висок брой жени лишени от свобода в света.

След завръщането си в родината принцесата става посланик на UNODC за върховенството на закона в Югоизточна Азия. Тя продължава да настоява за промени в тайландската наказателна система, където тежки присъди често се налагат и за сравнително дребни обвинения, свързани с притежание на наркотици.

През 2021 г. баща ѝ я назначава за началник на щаба в личната си охрана и ѝ дава чин генерал.

Баджракитиябха беше известна и като голям почитател на спорта и активния начин на живот. Тя често участваше в бягания на дълги разстояния и публични спортни инициативи.

Жената, около която се въртяха въпросите за наследяването

Способностите ѝ, международният ѝ опит и видимото доверие, което баща ѝ ѝ гласуваше, неизбежно превърнаха принцесата в част от спекулациите около бъдещето на тайландската корона.

73-годишният крал Вачиралонгкорн все още не е посочил официален наследник. Според тайландската традиция престолонаследникът трябва да бъде мъж, но поправка в конституцията от 1974 г. позволява жена да се възкачи на трона.

Кралят има петима синове. Четиримата от втория му брак са отстранени от кралското семейство през 1996 г. и оттогава живеят с майка си в САЩ. Петият му син - принц Дипангкорн, от третия му брак - се смята за предполагаем наследник, макар в Тайланд да са поставяни въпроси около способността му да изпълнява ролята на монарх в страна, където кралската институция има огромно влияние.

За много тайландски роялисти именно принцеса Баджракитиябха изглеждаше като най-силната възможна фигура след баща си - било като бъдеща кралица, било като регент, който да подпомага принц Дипангкорн.

Смъртта ѝ оставя въпроса за наследяването в Тайланд отворен. А строгият закон срещу обида към монархията - т.нар. lese majeste, който предвижда тежки наказания за критика или публично обсъждане на кралското семейство - на практика блокира открития обществен разговор по темата.