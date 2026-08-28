Николай Младенов:Обещани са 7 млрд. долара за възстановяването на Газа

Върховният представител на Съвета на мира Николай Младенов предупреди, че неспазването на договорената пътна карта за Газа може да доведе до срив на примирието и връщане към военните действия.

В интервю за „Ал Джазира“, цитирано от Нова телевизия, българският дипломат заяви, че подобен сценарий би имал опустошителни последици както за палестинците, така и за израелците.

Пред „Ал Джазира“ Младенов обяви и че са получени финансови ангажименти за 7 млрд. долара за възстановяването на Газа след огромните разрушения, причинени от войната.

Паралелно с това Съветът на мира води сериозни разговори с Израел за увеличаване на хуманитарната помощ, която влиза в палестинския анклав. Според Младенов преговорите по този въпрос напредват, като целта е да бъде облекчена тежката ситуация за повече от два милиона палестинци.

„Няма по-добра алтернатива на настоящия план“, подчерта Младенов. По думите му предупреждението за възможен крах на споразумението е насочено и към двете страни, тъй като всяко отстъпление от поетите ангажименти би засегнало цялата система от договорености в областта на сигурността и хуманитарната помощ.

Младенов съобщи и за конкретен напредък около планираното разполагане на Международните стабилизационни сили в Газа. Вече са определени механизмът за разполагането им и районите, в които ще действат, като очакванията са първите части да пристигнат в анклава скоро.

По думите му е постигнато официално споразумение с Мароко за участие в международните сили. Турция обаче няма да бъде част от тях.

Пътната карта за следващия етап от споразумението за прекратяване на огъня беше обявена от Съвета на мира на 31 юли. По-рано Младенов представи план от 15 точки, който предвижда механизми за решаването на ключови въпроси за бъдещето на Газа – възстановяването на анклава, разоръжаването, изтеглянето на израелските сили, работата на международните стабилизационни сили и възстановяването на палестинската полиция.

Българският дипломат изрази надежда, че Националният комитет за управление на Газа скоро ще може да поеме функциите си и да управлява територията през следващия преходен период.

Младенов открои и ролята на Катар, Египет и Турция в преговорния процес. По думите му трите държави са помогнали за постигането на напредък в разговорите с „Хамас“, което е допринесло за запазването на примирието и е отворило възможност за договаряне на следващите стъпки.

Само два дни преди интервюто Младенов предупреди пред Съвета за сигурност на ООН за крехкостта на примирието. Тогава той заяви, че евентуалният му срив може да доведе до „точка, от която няма връщане“, и призова страните да изпълнят поетите ангажименти.

Сред ключовите елементи на плана остава принципът за „една власт, един закон и едно оръжие“. Според представената от Младенов пътна карта въоръжените формирования трябва да предадат оръжията си, а управлението на Газа да премине към преходна палестинска администрация.

Младенов подчерта, че Националният комитет не е замислен като заместител на Палестинската автономия, а като временно управление. Подготвени са планове за полицията, обществените услуги, плащанията и първоначалното възстановяване на анклава.