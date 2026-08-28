Шишков: Решението за трафика през Владая е Околовръстният път

По време на днешния парламентарен контрол регионалният министър Иван Шишков заяви, че трайното решение на проблема с трафика през Владая е завършването на околовръстния път, тъй като това е истинското изходно трасе на София към Южна България.

На 17 септември Върховният експертен съвет ще разгледа и одобри Подробния устройствен план (ПУП) за последния участък от Софийския околовръстен път, каза министърът в отговор на въпрос на Петър Петров - народен представител от ПГ на “Възраждане“, за изпълнение на краткосрочни и дългосрочни мерки за безопасност по републикански път Е-79 в района на Владая.

По думите на Шишков е възложено на АПИ след одобряването на ПУП да започне подготовка за процедури по обществени поръчки. “Обществените поръчки се правят тогава, когато има подробни устройствени планове, а не се дават пари, както вие споменахте, за магистрала “Хемус", коментира министър Шишков.

“В ход сме във втория участък, който 2023 година, когато беше нашият служебен кабинет и аз бях регионален министър, одобрихме другия участък от Софийския околовръстен път. Така че на фокус е истинската безопасност и истинското облекчаване на софиянци за изход към Южна България, а това е реализирането на Софийския околовръстен път, заяви министър Шишков.

В началото на юли регионалният министър съобщи, че се очаква ПУП за отсечката от кв. Бъкстон до бул. “Цар Борис III“ да бъде одобрен скоро. Хубавата новина обаче е, че най-вероятно съвсем скоро, може би до около един месец, ще бъде одобрен подробен устройствен план за първия участък, който е от Бъкстон до преминаването на “Цар Борис“, посочи тогава министърът и информира, че за втория участък, чийто ПУП е бил приет през 2023 г., успоредно стартира процедура по отчуждаване. Надяваме, че може би до около три месеца ще имаме постановление на Министерския съвет с цел започване на реалното отчуждаване на процеса, допълни министърът през юли.

Регионалният министър съобщи също, че АПИ подготвя обществена поръчка за проектиране и изграждане на автоматични системи за реверсивно управление в трилентовите участъци чрез светофарни уредби, което ще премахне нуждата от ръчно поставяне на пътна сигнализация. Според предоставената ми информация се предвижда процедурата да стартира до края на 2026 година, допълни министърът.