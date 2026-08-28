Преля езеро, появило се на границата между Непал и Тибет след свличането на земни маси

Езеро, образувало се вследствие на свличането на земни маси на границата между Непал и Китай, започна да прелива, излагайки на риск районите, опустошени от внезапно наводнение преди два дни, като наложи временно спиране на спасителните операции, съобщиха властите от двете страни, цитирани от Ройтерс.

Според очевидци жители на непалския район Расува, на границата с Тибет, са били забелязани да се изкачват по склоновете, за да избягат от евентуално покачване на нивото на реката. Рискът от разлив на езерото накара целия китайски спасителен персонал и превозните средства да се изтеглят и да останат в готовност в безопасна зона, съобщи държавната Китайска централна телевизия. Властите в Непал са спрели спасителните операции за известно време.

Китайският премиер Ли Цян, втората по ранг държавна фигура в страната, пристигна вчера следобед в пострадалия от бедствието район Гиронг, съобщи агенция Синхуа. Посещението показва, че за Пекин бедствието е въпрос от най-висок национален приоритет.

Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия се събра, за да ръководи спасителните дейности след катастрофалното свлачище и внезапните наводнения, които засегнаха райони по границата на Непал с китайския Тибет, предаде също Синхуа.

Властите трябва „научно да изготвят планове за издирване и спасяване, да положат всички усилия за издирване на изчезнали хора от Китай и от чужбина“, беше казано на заседанието, председателствано от президента Си Цзинпин.

На заседанието беше посочено, че спасителните действия се сблъскват с „изключително тежки предизвикателства“ и бе отправен призив за засилено наблюдение на ледникови езера, рискове от свлачища и езера, образувани от преградни маси, за спешна помощ към засегнатите райони в Непал и за по‑тясно международно сътрудничество при бедствия.

В началото на заседанието Си Цзинпин и другите лидери почетоха с минута мълчание паметта на загиналите при бедствието.

(БТА)