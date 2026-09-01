От ШОС Путин атакува Запада и призова за нов подход към световната сигурност

По време на речта на заседание на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) президентът на Руската федерация Владимир Путин оправи критики към Запада и заяви, че държавите трябва да направя всичко възможно, за да предотвратят провокирането на въоръжени конфликти в световните дела.

Руският лидер също така отбеляза, че Банката за развитие на ШОС трябва да бъде максимално независима от финансовите системи на държави, които използват финансите като оръжие.

“Банката за развитие на ШОС трябва да бъде максимално независима от финансовите системи на онези държави, които използват икономическите инструменти като оръжие за получаване на едностранни предимства в международните отношения", каза Путин, цитиран от ТАСС.

Финансиране и организация

"Според мен [Банката за развитие на ШОС] трябва да бъде максимално независима от финансовата система на страната, която използва икономически инструменти и средства за получаване на съдействие по международни въпроси в същата тази страна", добави още Путин.

Той добави, че в бъдеще банката би могла да допринесе за реализирането на съвместни, взаимноизгодни икономически проекти, съвместно с бизнес общността и междубанковата асоциация.

25 години ШОС

През 25-те години от създаването си ШОС е изминала “наистина дълъг път“. Търговският оборот на Русия със страните от Шанхайската организация за сътрудничество надхвърли 400 милиарда долара през 2025 година.

Делът на националните валути при разплащанията между Русия и държавите членки на ШОС надхвърля 98%: “Националните валути се използват все по-често при разплащанията между нашите държави; в трансакциите на Русия с членовете на организацията делът им възлиза на над 98%”, отбеляза Путин.

Държавите членки на ШОС трябва да действат координирано в енергийния сектор и да поддържат балансирана политика. “Смятам, че е в наш общ интерес да продължим да провеждаме координирана и балансирана политика в енергийния сектор, както е заложено в стратегията за енергийно сътрудничество на Шанхайската организация за сътрудничество до 2030 година”, каза още руският президент.

Путин увери, че Русия ще продължи да работи за укрепването на организацията и за засилване на координацията между държавите членки по международните въпроси. Според него сътрудничеството в рамките на ШОС трябва да допринася за формирането на по-балансирана система на международните отношения и за укрепването на стабилността в Евразия.

Призив срещу нови войни

По време на речта си Путин засегна и международната сигурност като обърна внимание на 1 септември - датата, на която през 1939 г. започва Втората световна война.

"Трябва да направим всичко, за да изключим от световната практика всякакво провокиране на въоръжени конфликти", заяви руският президент.

Според Путин взаимодействието между държавите от ШОС трябва да допринася за мира и стабилността на Евразийския континент.