Украйна изпитва трудности при прехващането на новите реактивни "Шахеди"

Украйна изпитва трудности при прехващането на новите руски реактивни безпилотници „Шахед“, наричани в Русия „Герани“.

Това съобщава американският вестник The Wall Street Journal, позовавайки се на украински официални представители.

Според публикацията новите безпилотници са приблизително три пъти по-бързи от предишните версии и могат да избягват украинските дронове-прехващачи. Затова се налага да бъдат сваляни с изтребители или ракети от системите за противовъздушна отбрана, чиито запаси в Украйна са ограничени.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че реактивните дронове вече представляват повече от половината от всички далекобойни безпилотници, които Русия изстрелва.

Междувременно експерти посочиха, че Украйна все още не е създала ефективни дронове-прехващачи за борба с руските „Шахеди“.

През последните дни Русия атакува Киев денонощно.

Тази нощ осем души бяха убити, а други седем бяха ранени при руска атака срещу Киев, съобщи "Украинформ".

В Соломянски квартал на Киев частна къща се запали, след като дрон падна върху нея. Къщата беше напълно унищожена. Четирима души бяха ранени, включително деца на 13 и 15 години.

Руските сили атакуваха Дарницки и Голосеевски райони с балистични ракети.

Седем железопътни служители са загинали в Дарница, а един човек е убит в предприятие в района на Голосеевски.

Трима жители на частна къща в Дарницки район, включително 10-годишно момче, също са ранени. Те са получили леки наранявания и порязвания.

Спасители и служители на реда работят на местата на ударите и падащите отломки.

Под процесуалния надзор на Киевската градска прокуратура е образувано досъдебно разследване по реда на руско военно престъпление, довело до смъртни случаи.

Украинските системи за противовъздушна отбрана са неутрализирали пет балистични ракети, две ракети С-8000 „Бандерил“, пет ракети „Калибър“ и 187 дрона, изстреляни от руските сили срещу Украйна от вечерта на 31 август.