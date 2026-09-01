Моди призова Путин да приключи “безкрайната война” заради човечеството

По време на среща в Киргизстан индийският министър-председател Нарендра Моди призова видимо неудобно чувстващия се Владимир Путин да спре войната в Украйна в името на човечеството.

Двамата световни лидери се срещнаха в рамките на двудневната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в столица на Киргизстан Бишкек - организация, която се стреми да бъде противовес на Запада.

Регионалният блок ШОС, обединяващ Русия, Китай, Иран, Индия, Пакистан, четири централноазиатски държави и Беларус, отбелязва своята 25-годишнина.

"Трябва да преминем от безкрайна война към нейния край“, заяви Моди пред руския президент, който по време на излъчвания в понеделник момент избягваше погледа на събеседника си и гледаше надолу в неудобна поза.

След това Путин, с мрачно изражение, свали рязко слушалката си за симултанен превод и каза през зъби: "Благодаря Ви много, господин министър-председател. Ние се движим в тази посока".

На терен в Украйна обаче няма почти никакви признаци, че Путин се насочва към мир.

Напротив, руският лидер изглежда ескалира военните действия, като нанася многократни удари из цялата страна, включително по складове за храни – действия, които се сочат като причина за тревожния недостиг на продукти и празните рафтове в супермаркетите.

По време на напрегнатата среща в понеделник 75-годишният Моди каза на 73-годишния стопанин на Кремъл, че всеки ден война връща човечеството назад, докато "всяка стъпка към мира изпълва човечеството с нова надежда и ентусиазъм".

Индийският лидер призова за прекратяване на продължаващата от четири години и половина война, определяйки мира като "от решаващо значение за благосъстоянието на човечеството“.

"Мирното разрешаване на всички въпроси във възможно най-кратък срок е зовът на човечеството и това е посланието на Индия. Земята на Ганди и Буда споделя едно-единствено послание: пътя на мира", категоричен е Моди.

Кутията на Пандора

Това се случи след обвиненията, отправени от руския президент в обръщение на 22 август, че Украйна отваря "кутията на Пандора“, като същевременно той заплаши с "обратен удар по най-чувствителните сектори на вашата икономика“.

По-рано същия ден, говорейки пред "Единна Русия“ - управляващата партия на Кремъл, Путин отхвърли предположенията, че войната е към края си. "Специалната военна операция продължава. Ще се движим само напред", категоричен е руският президент.

Ситуацията се развива на фона на това, че обикновените руснаци все повече понасят тежестта на войната, сблъсквайки се с непрестанни атаки с украински дронове, ограничения в интернет и затруднена икономика.

Според списание The Economist недоволството е още по-голямо сред руския елит, като източник от средите му твърди, че представителите му са все по-разочаровани от продължителността на конфликта.

Твърди се, че Путин смята, че е изложен на риск, ако прекрати войната, без да постигне поне минималната си цел - завземането на целия регион Донбас.

"Ще ме обесят“, това е казал Путин според източник, цитиран от списание The Economist.

По данни на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), от началото на пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Русия е понесла загуби на бойното поле, възлизащи на приблизително 1,4 милиона души, включително до 450 000 загинали.

Междувременно се смята, че загубите на Москва вече надхвърлят темповете на набиране на нови войници: през 2026 г. всеки месец загиват или биват ранени над 30 000 военнослужещи, докато новопостъпилите са приблизително 27 000.

На всяка украинска жертва сега се падат почти осем руски, докато през по-голямата част от конфликта съотношението е било две или три към едно. Тази нарастваща разлика се дължи до голяма степен на масовото използване на дронове от страна на Украйна, включително на оръжия, използващи изкуствен интелект.