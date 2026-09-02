Издирват 10 души след сблъсък между два турски кораба

Два търговски кораба под турски флаг са се сблъскали тази нощ в Мраморно море. Инцидентът е станал на около 18 морски мили южно от Силиври.

В ход са мащабни издирвателни и спасителни действия заради липсата 10 души от единия кораб.

По данни на губернаторството на Истанбул, сблъсъкът е станал около 03:00 часа между турските търговски кораби "Алсу" и "Тугберк Имамоглу".

След получаването на сигнала към мястото са изпратени множество плавателни съдове и хеликоптери на турската брегова охрана. При първоначалния оглед не са установени видими повреди по "Алсу". В същото време "Тугберк Имамоглу" не е открит, както и 10 души, намирали се на борда му.

Операцията по издирване и спасяване продължава в района.