След заплахата на Зеленски: Турция започна да отменя полети до Русия

Украинският министър на инфраструктурата Микола Калашник предупреди генералния секретар на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) Хуан Карлос Салазар Гомес за опасностите пред полетите над Русия . В писмото на Калашник до генералния секретар на ИКАО, прегледано от "Зеркало Недели", се посочва, че Украйна е затворила небето си още през февруари 2022 г., докато Русия е игнорирала рисковете, което е довело до серия от авиокатастрофи.

Според Калашник, Украйна, упражнявайки присъщото си право на самозащита в съответствие с член 51 от Устава на ООН, "е принудена да реагира адекватно на руски терористични въздушни атаки".

"Разбираме, че предвид ескалацията, провокирана от Руската федерация, присъствието на граждански самолети в руското въздушно пространство може да представлява особено високи рискове. Следователно, считаме за наше правно и хуманитарно задължение да издадем това безпристрастно предупреждение за гореспоменатата опасност", гласи писмото.

Калашник призова за "насърчаване на авиационните власти, доставчиците на аеронавигационно обслужване и авиокомпаниите", опериращи в Русия, да предприемат мерки за гарантиране на безопасността на гражданското въздухоплаване. Това включва пълна забрана за полети над Русия за страните-членки на ICAO.

Украинският външен министър Андрей Сибега потвърди, че Украйна официално е уведомила ICAO за опасното руско небе и ги е призовала да го избягват.

"Наше отговорно решение е да уведомим ICAO, всички авиокомпании и правителства, за да проявят предпазливост, дори ако Русия откаже да изпълни задължението си да ги информира. Искаме да предотвратим непреднамерени инциденти", написа Сибега.

Ден преди това Володимир Зеленски предупреди във вечерното си обръщение, че руското небе "става опасно", защото "дронове ще се появяват в руското небе по начин, който ще трябва да се вземе предвид".

"Предупреждаваме нашите партньори: безопасните периоди в руското небе са приключили", закани се той.

В отговор Владимир Путин нарече коментарите на Зеленски "заявление за държавен тероризъм". Ръководителят на руското Министерство на транспорта заяви, че руските авиационни служби няма да позволят „значителни прекъсвания“ на операциите на гражданската авиация.

Турция вече отменя полети

Турски авиокомпании вече започнаха да отменят полети от и до Русия.

Само през последните 24 часа близо 80 полета вече бяха отменени или забавени на московските летища. Руски туристи в Анталия са чакали да излетят за московското летище "Домодедово" почти 10 часа. От една от турските авиокомпании - "Пегасус", са обяснили, че нямат представа как ще се развие ситуацията занапред, тъй като властите в страната не разрешават излитания за Русия. Специално "Пегасус" отмени 12 полета от и до летище "Внуково" в руската столица. Тази авиокомпания уверява, че анулиранията са само за 1 и 2 септември, а полетите по-нататък ще се изпълняват по график. Планирани били и допълнителни полети за пътниците, засегнати от анулиранията.

Пътници на полет PC1456 на "Пегасус" от Бодрум до Москва разказват пред Телеграм канала "Осторожно! Новости", че им е казано, че всички турски авиокомпании са отменили полети поради "ситуацията с въздушното пространство". И действително - два полета на "Търкиш еърлайнс" от Москва до Истанбул, един полет на "Несма Еърлайнс" от Москва до Шарм ел-Шейх и един полет на "Ширак Авиа" до Ереван също са били отменени през нощта и тази сутрин. Иначе бъдещото разписание на полетите на "Търкиш еърлайнс" засега остава непроменено.

Има и много случаи на полети на турски превозвачи, които са били връщани във въздуха, за да не навлизат в руското въздушно пространство.