Тялото Ратко Младич се очаква да пристигне в Сърбия

Тялото на осъдения за военни престъпления и геноцид бивш командир на босненските сръбски сили Ратко Младич се очаква да пристигне в Сърбия, след като близките му са го получили от Хага. Новината съобщи сръбският президент Александър Вучич.

Младич почина миналата седмица, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина през 1992-1995 година, припомня БГНЕС.

Съдът разпореди пълно разследване на обстоятелствата около смъртта му, което трябваше да приключи, преди тялото да бъде предадено на семейството.

"По информацията, която получих, каза Вучич, тялото трябва да пристигне в Сърбия в късния следобед.

Нито синът на Младич Дарко, нито съдът в Хага потвърдиха предаването на тялото.

Вучич посочи, че държавата ще осигури “всякаква логистична и транспортна подкрепа“, а семейството ще реши подробностите около погребението.

Младич, който през последните месеци е получил няколко инсулта, беше осъден за зверства по време на войната в Босна и Херцеговина, при която загинаха около 100 хиляди души, а 2,2 милиона бяха принудени да напуснат домовете си.

Заради ролята си в престъпленията, особено в клането в Сребреница - най-тежкото масово убийство в Европа след Втората световна война, Младич получи прозвището “Касапинът от Босна“.

Той беше военният представител на ръководството на босненските сърби заедно с бившия политически лидер Радован Караджич и бившия югославски президент Слободан Милошевич.

Вучич заяви, че очаква “десетки хиляди души“ да присъстват на погребението.

Сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич заяви миналата седмица, че Младич „ще получи всички военни и държавни почести, на които има право“. Вучич обаче посочи единствено, че погребението ще бъде „достойно и в съответствие с желанията на семейството“.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос разкритикува плановете Младич да бъде погребан с държавни почести.

“Що се отнася до Ратко Младич, възхваляването на военнопрестъпници противоречи на основните европейски ценности и няма място в Европейския съюз или в държавите, които се стремят да станат негови членове“, заяви Кос.