Алина Кабаева на Путин купи любимия му вестник "Комсомолская правда"

Информационният център "Известия", част от холдинга "Национална медийна група" (НМГ), обяви придобиването на контролен дял в издателска къща "Комсомолская правда". А зад сделката стои любовницата на Владимир Путин - Алина Кабаева
"Сделката засилва позицията на НМГ на пазара на информационно и развлекателно съдържание и прави „Известия" ненадминат лидер както по отношение на аудиторията, така и по диверсификация на активите", се казва в изявление на НМГ.
"Комсомолская правда" наистина е водещият руски ежедневник по отношение на аудиторията. Според Mediascope от декември 2025 г. до април 2026 г. средната аудитория на един ежедневен брой е била 2,9 милиона руснаци над 16 години.
Портфолиото на НМГ вече включва вестниците "Известия", "Спорт-Експрес" и "Деловой Петербург", както и телевизионните канали СТС Медия и Муз-ТВ, и дялове в РЕН ТВ, Пети канал и Първи канал.
Размерът на дела и сумата на сделката не са разкрити. Съставът на акционерите на "Комсомолская правда" също не е разкрит. Финансовите отчети на компанията показват, че към края на 2025 г. 89,7% от акциите на издателството са собственост на юридически лица, а други 10,3% - на физически лица.
Национална медийна група и главният изпълнителен директор на "Комсомолская правда" Владимир Сунгоркин са обект на европейски санкции.
НМГ е собственост на банка "Россия", чийто основен акционер е Юрий Ковалчук, а председател на съвета на директорите е Алина Кабаева от 2014 г. Връзките с Кабаева и Ковалчук, които са под санкции, бяха едно от основанията за включването на НМГ в списъка със санкции на ЕС.
Владимир Путин многократно е наричал "Комсомолская правда" свой любим вестник
Това обстоятелство послужи като основание за включването на Сунгоркин в списъка на ЕС.
След руската инвазия в Украйна бившата гимнастичка Алина Кабаева беше поставена под западни санкции заради предполагаемата ѝ връзка с руския президент Владимир Путин. По-конкретно Вашингтон смята, че Кабаева е родила на Путин "поне три деца" и играе значителна роля в укриването на личното му богатство в чужбина, съобщават източници пред The Wall Street Journal.
Руският президент и бившата гимнастичка никога не са потвърждавали връзката си, а вестникът "Московски кореспондент", който написа за тяхна сватба през 2008 г., получи остър отговор лично от Путин и беше затворен 10 дни след публикуването на статията. Въпреки това хора, близки до президента, помагат на Кабаева от поне 15 години според новото разследване на центъра "Досие".Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.