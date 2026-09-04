SENSHI и DAZN с глобално партньорство: Галавечерите ще се гледат безплатно по света

SENSHI и DAZN обявиха ново глобално медийно партньорство, което ще направи събитията на бойната организация достъпни на живо и безплатно в платформата на DAZN.

Партньорството ще даде възможност на фенове в над 200 пазара да гледат събитията на SENSHI, включително Grand Prix турнири, супер битки и двубои с участието на международни бойци.

Сътрудничеството започва със SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември 2026 г. във Варна и ще продължи със SENSHI 34 Grand Prix на 5 декември, както и със събитията на организацията през 2027 г.

SENSHI влиза в глобалното портфолио на DAZN

С новото партньорство SENSHI става част от международното портфолио на DAZN в бойните спортове.

"Партньорството с DAZN е голяма стъпка за SENSHI", заяви Семи Шилт, президент на KWU SENSHI Europe.

По думите му целта е организацията да достигне до по-широка международна аудитория и да представи бойците и Grand Prix формата си пред повече фенове по света.

Главният изпълнителен директор на DAZN Group Шей Сегев също подчерта, че партньорството ще даде възможност на SENSHI да разшири своя глобален обхват.

Началото е със SENSHI 33 Grand Prix във Варна

Първото събитие в рамките на партньорството ще бъде SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември във Варна.

Галавечерта ще включва Grand Prix турнир с осем бойци в категория до 95 кг, които ще преминат през елиминационна схема в рамките на една вечер.

В програмата са включени още две резервни битки и три супер битки.

Следващото събитие ще бъде SENSHI 34 Grand Prix на 5 декември, с което организацията ще закрие сезон 2026.

Над 30 галавечери от създаването на SENSHI

SENSHI е създадена през 2019 г. и до момента е организирала над 30 професионални бойни галавечери и стотици двубои с участието на бойци от различни континенти.

Сред имената, свързани с организацията, са Семи Шилт, Ернесто Хуст, Сам Греко, Николас Петас, Алберт Краус и Анди Зауер.

SENSHI организира по пет професионални галавечери годишно, които включват Grand Prix турнири, шампионски двубои и супер битки.

DAZN от своя страна излъчва над 140 000 спортни събития на живо годишно и е достъпна в повече от 200 пазара по света.