Руски дрон удари централата на СБУ в Киев, мишената - шефът Поклад

Руски дрон е ударил централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Репортер на АФП видя линейки, паркирани в близост до мястото на инцидента.

„Разговарях с ръководителя на СБУ Олександър Поклад. За съжаление, руски дрон е ударил централната сграда на СБУ на улица „Володимирска“ в Киев, срещу катедралата „Света София“, написа Зеленски в Telegram.

Украинският президент добави, че дронът е бил насочен директно към кабинета на ръководителя на СБУ.