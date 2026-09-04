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Руски дрон удари централата на СБУ в Киев, мишената - шефът Поклад

Той е бил насочен директно към кабинета на ръководителя на СБУ

04.09.2026 | 16:45 ч. Обновена: 04.09.2026 | 16:45 ч. 3
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Руски дрон е ударил централната сграда на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Репортер на АФП видя линейки, паркирани в близост до мястото на инцидента.

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„Разговарях с ръководителя на СБУ Олександър Поклад. За съжаление, руски дрон е ударил централната сграда на СБУ на улица „Володимирска“ в Киев, срещу катедралата „Света София“, написа Зеленски в Telegram.

Украинският президент добави, че дронът е бил насочен директно към кабинета на ръководителя на СБУ.

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