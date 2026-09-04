Двамата българи задържани за коктейлите Молотов остават в ареста

Двамата български граждани са оставени в следствения арест след палеж на строителен обект в непосредствена близост до предприятия, свързани с отбранителната индустрия в Мюнхен. Става въпрос за 28-годишна жена и 38-годишен мъж. Според съвместно съобщение на Главната прокуратура в Мюнхен и Баварската криминална служба двамата са разследвани за хвърляне на запалителни устройства от автомобил.

След инцидента полицията незабавно е започнала издирване. Двамата българи са били открити и задържани на бензиностанция. Разследването на случая продължава.

По информация на германската обществена телевизия ARD има сериозни индикации, че палежът край предприятия от отбранителната индустрия в Мюнхен може да е извършен по поръчение на руска разузнавателна служба. Тази версия обаче засега не е потвърдена официално от германските власти.

28-годишната българка и 38-годишният българин бяха задържани, след като от автомобил бяха хвърлени запалителни устройства по строителна площадка в непосредствена близост до компании, свързани с отбранителния сектор. Пожарът беше потушен, без да има пострадали.

Разследващите проверяват дали двамата не са били използвани като т.нар. „агенти за еднократна употреба“ - хора, наемани чрез посредници, за да извършват срещу заплащане конкретни задачи в интерес на чужди разузнавателни служби.