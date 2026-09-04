Времето утре: Жега, градусите до 36

През нощта ще бъде ясно, а утре – слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна – близко до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони.

В неделя все още ще е доста топло с максимални температури между 30° и 35°. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили до умерен и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне и ще смени посоката си от север-североизток. Дневните температури ще са с 4-5 градуса по-ниски.