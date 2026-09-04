Хулио Веласкес: Трябва да дадем много, за да победим ЦСКА 1948

Старши треньорът на Левски (София) Хулио Веласкес нарече ЦСКА 1948 „доста добър отбор в контекста на нашето първенство“, а през миналия сезон е направил наистина добър шампионат, като са пренесли формата и в началото на този сезон. Веласкес заяви на пресконференция днес, по повод тази среща, че ще се изисква доста от Левски в този мач.

"Имат доста добри футболисти за нашата реалност и трябва да дадем най-добрата версия от себе си, за да спечелим мача. Това е нещо съвсем нормално да се трупат мачовете. Ние сме в един цикъл с изключително много срещи, вече започва месец септември и имаме изиграни 15 официални мача. И много от тях бяха с много голямо чисто физическо изискване от играчите. Разбира се, това изискване води до умора в краката, в главите на футболисти. Оттам нататък трябва да разграничим контузиите, които са породени от игрови ситуации и от удари, от нараняване. Или пък са ситуации с натрупване на умора, затова е трудно да се говори за генерална ситуация. Например ситуацията с Никола Серафимов – там няма нищо общо с натрупването на мачове, ами е просто игрова ситуация", започна Веласкес. Тази пък на Мехди Мубарик не е сериозна и такива ще има още по-нататък.

"Аз съм изключително горд от всички играчи и те трябва да бъдат готови да помогнат, когато треньорският щаб го изисква от тях. До този момент това, което прави този отбор, е абсолютно невероятно и имам предвид футболистите. В 15 официални мача те се представят по начина, по който се представят, на мен ми се струва абсолютно невероятно", каза още испанският специалист.

Попитан колко време ще отсъстват двамата травмирани в тима – Никола Серафимов и Мубарик, специалистът отговори: "Имам някаква идея колко, но за момента не мога да я споделя. Защото е отговорност на други хора да говорят за крайни срокове, но аз мога само да кажа какво чувство имам. Както след мача имах чувство и за двете ситуации, но така и изглежда. За Мехди Мубарик мога да кажа, че утре няма да вземе участие, но не е нищо сериозно. И ще видим как ще се развива и дали ще може да го използваме във финала за Суперкупата.

Ситуацията с Никола Серафимов е по-сериозна и между играча и медицинския щаб трябва да се реши какъв сценарий да изберат. Но искам още веднъж да отлича това себераздаване и от контузените да дадат всичко, за да се възстановят и съм горд да имам такива хора на разположение", обясни Веласкес.

Попитан какво мисли за съперника утре – ЦСКА 1948, той каза: „Разбира се, някои футболисти при тях се промениха. Но на мене ми се струва от гледна точка на българската лига и първенство, че имат един отбор с интересни футболисти. Без никакво съмнение могат да се борят за място в топ 4 на лигата“.

След това той се спря и на списъка с футболисти, който Левски изпрати в УЕФА за участие в основната фаза на Лига Европа, като в него липсват Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов и Оливие Камдем. Веласкес обясни, че това е нормален процес, който почива на правила и ограничения – някои за български футболисти, други пък за чужденци.

„Много пъти търсим взаимовръзки в процесите, а всичко е много по-просто. Тези неща са елементарни и прости. Трябва да се вземе едно решение на 1-и септември преди 23:59 часа. Има един регламент, който трябва да изпълним и след това решенията да бъдат с някакъв смисъл и с най-доброто за отбора.

Накрая испанският специалист отговори на въпрос дали предвид резултатите до момента някои футболисти са се надскочили и дали пък други са го изненадали с представянето си.

„В крайна сметка доста от играчите ги познавам добре, защото са тук от предишния или от още по-предния сезон. Тяхното себераздаване не ме изненадва, аз ги познавам, те са го показали и преди. А за тези, които дойдоха през това лято, ще ви кажа... На всички места, на които работя, за мен е много важно да дам изключителна важност на човешкия фактор. Говоря директно с тях преди те да дойдат, естествено се съобразявам със съответния клуб, за да имам такива разговори. А в други случаи търся обратна връзка от хора, които са били в една съблекалня, винаги в екип с хората от скаутинга. Защото за мен е фундаментално да се работи в екип и между всички нас. Търсим най-добрата информация за човешките качества, за да може да се осигури това себераздаване, от което има нужда нашата съблекалня. Защото като изключим Меси, Кристиано Роналдо и такива футболисти, които могат сами да спечелят мач, за мен е изключително важно футболистът да постави колективното пред индивидуалното“, завърши Веласкес.