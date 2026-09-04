Дали Доналд Тръмп е "най-великият" президент на САЩ?

Доналд Тръмп се обяви за "най-великия" президент на САЩ на всички времена, публикувайки "класация" в социалните мрежи миналата седмица, в която се класира над личности като Ейбрахам Линкълн, Франклин Д. Рузвелт и Джордж Вашингтон. Но експертите са на различно мнение, съобщава The Guardian.

Малко историци, занимаващи се с президентство, са предполагали, че Тръмп би заел такова място в учебниците по история. В края на краищата нито Линкълн, нито Рузвелт, нито Вашингтон - тримата лидери, обикновено смятани за най-добрите в Америка - са организирали въстание. Никой не бил преследван съдебно. И никой от тях не е осъден за престъпления, свързани с подкупи за купуване на мълчанието на порно актриса, превърнала се в ловец на духове.

Тръмп е изразил ясно мнението си за собственото си представяне.

Но дали самооценката на президента на САЩ отговаря на реалността?

"Тя не съответства на анкетите, които сме правили", казва Джъстин Вон, професор по политически науки в университета Coastal Carolina и съосновател на Presidential Greatness Project, който търси експертно мнение за класиране на президентите на САЩ. "Тя също не съответства на други анкети, които сме правили през последните години."

Лидерът на Белия дом публикува класацията миналия четвъртък. В него американските президенти са разделени на шест категории, от "най-велики" до "неуспешни": той е единственият в категорията "най-велики". Изображението в публикацията му изглежда е взето от статия в списание Life от 1948 г., в която историкът Артър М. Шлезингер-младши разсъждава върху "това, което прави един президент велик или неуспешен" - датата на публикуване би обяснила защо някои президенти, включително Роналд Рейгън, Ричард Никсън и двамата Буш, липсват.

Оригиналното изображение не е включвало категория, озаглавена "най-велики" - някой я е създал по-късно - докато Джо Байдън, Джими Картър и Барак Обама са били включени в категорията "неуспешни". Бил Клинтън, може би изненадващо, като се имат предвид годините, в които Тръмп го е атакувал, е определен като "среден".

Най-новото проучване, проведено от Проекта за президентско величие, в което 154 академици са били разпитани за президенти, обаче е стигнало до съвсем различни заключения. В тази анкета Тръмп се класира на последно място, точно под Джеймс Бюканън, който често е обвиняван, че не е предотвратил Гражданската война.

В анкетата академичните среди са помолени да оценят всеки от 45-те президенти по скала от 0 до 100, където 0 означава "провал", а 100 означава "отличен". Линкълн е класиран на първо място със среден резултат от 93,87. Тръмп е получил 10,92.

Тръмп се е представил малко по-добре в анкета на университета Сиена през 2022 г. сред 141 историци, занимаващи се с президентство. В тази анкета той е заемал предпоследно място, пред Бюканън и Андрю Джонсън, които са наследили Линкълн, но са се противопоставили на федералните защити, които биха гарантирали гражданство на поробените хора.

Проучването на университета Сиена е помолило академичните среди също така да класират президентите в различни категории, включително "опит", "изпълнителни способности" и "лидерски способности". Тръмп е класиран на 45-то място от 45 в категориите "почтеност" и "интелигентност".

Тръмп обаче може да намери известна утеха във факта, че е успял да обедини академични среди както отляво, така и отдясно на политическия спектър.

"Разделихме резултатите си между тези, които се идентифицират като демократи, и тези, които се идентифицират като консерватори или републиканци", казва Вон. "Когато погледнете статистиката за респондентите републиканци в сравнение с респондентите демократи, виждате, че републиканците също имат много ниско мнение за Тръмп."

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл заяви:

"Президентът Тръмп е фокусиран единствено върху ежедневната борба да ни даде силната, сигурна и просперираща страна, която всички заслужаваме. Единственото наследство, за което президентът Тръмп се интересува, е да направи Америка по-велика от всякога. Но в крайна сметка този президент несъмнено ще влезе в историята като най-успешния и влиятелен президент в съвременната американска история."

Дали това предсказание ще се сбъдне, ще зависи от това как историята оценява Тръмп

Американците "гледат на повечето бивши президенти с известно възхищение", отбелязва Барбара Пери, професор по президентски изследвания в Университета на Вирджиния, която отбеляза, че позициите на лидерите в класацията са се променяли през десетилетията, тъй като мандатите им са били преоценявани.

Във всеки случай, личната класация на Тръмп предлага представа за президентите, на които той се възхищава.

Категорията "най-велики" включва само Тръмп; категорията "велики" включва Линкълн, Рузвелт и Вашингтон. В категорията "почти велики" се намират Теодор Рузвелт и Гроувър Кливланд, които, подобно на Тръмп, бяха на власт с непоследователни мандати.

За съжаление, Пери, подобно на Вон, оспорва класацията на Тръмп.

"Не мисля, че в която и да е вселена от изследователи, Доналд Тръмп би попаднал в категорията "велик", "най-велик" или "почти велик", казва тя. "Моята гледна точка, като изследовател и конституционен историк, е, че неговото популяризиране на въстанието от 6 януари и продължаващата му подкрепа за идеята, че Джо Байдън е откраднал изборите, подкопава американската конституционна система и върховенството на закона. Да не говорим за расизма и предразсъдъците срещу всеки, който не е бял протестант от англосаксонски произход. Така че всички тези неща ще работят срещу него, мисля, през цялата история."