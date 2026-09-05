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Тръмп: Путин не иска да напада НАТО

Коментарът му идва на фона на обвиненията на Германия

05.09.2026 | 09:30 ч. 62
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вярва руският президент Владимир Путин да има намерение да атакува територия на НАТО, предаде AFP.

Коментарът му идва на фона на обвиненията на Германия, че Москва стои зад опит за атака с дронове срещу германско летище.

"Разговарям с него. Познавам го много добре. Путин не иска да напада територията на НАТО", каза Тръмп в отговор на въпрос за твърденията на Берлин.

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Американският президент коментира и предстоящото посещение на китайския лидер Си Цзинпин във Вашингтон на 24 септември.

Тръмп съобщи, че ще бъде домакин на държавна вечеря в чест на китайския президент.

"Ще имаме държавна вечеря и заедно с Китай ще направим страхотни неща", заяви той пред журналисти в Овалния кабинет.

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