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Oткриха 16,8 тона метамфетамин в тайни лаборатории в Мексико

Рекорден удар срещу синтетичните наркотици в Синалоа

05.09.2026 | 07:45 ч. Обновена: 05.09.2026 | 07:49 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мексиканските власти са иззели 16,8 тона метамфетамин при операция срещу тайни лаборатории в щата Синалоа, един от основните райони на действие на наркокартела "Синалоа", предаде AFP.

Министърът на сигурността и защитата на гражданите Омар Гарсия Харфуч определи акцията като "един от най-значителните удари срещу производството на синтетични наркотици" от началото на управлението на президента Клаудия Шейнбаум.

Властите са открили три съоръжения за производство на синтетични наркотици в планинските райони на западния щат Синалоа.

 

Една от разбитите лаборатории е била с площ около 5700 квадратни метра и според мексиканските власти е сред най-големите, откривани при управлението на Шейнбаум, особено по отношение на производствения капацитет.

Акцията идва на фона на засилените действия на мексиканските власти срещу производството и трафика на синтетични наркотици.

Правителството на Клаудия Шейнбаум увеличи конфискациите през последните месеци на фона на натиска от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Тръмп наложи мита върху мексиканския внос на автомобили и стомана като средство за натиск върху Мексико да засили борбата срещу наркотрафика към Съединените щати, пише БТА.

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