В кадър: Дани Бойл покори Венеция с "Ink"

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Новият филм на Дани Бойл "Ink" получи петминутна овация на крака след световната си премиера на кинофестивала във Венеция.

Продукцията с Джак О'Конъл, Гай Пиърс и Клеър Фой беше представена в основния конкурс на фестивала, като актьорите и създателите на филма присъстваха на премиерата.

Бойл режисира "Ink" по сценарий на Джеймс Греъм, познат с "Скъпа Англия" ("Dear England"), базиран на номинираната му за "Тони" едноименна пиеса. О'Конъл влиза в ролята на редактора на The Sun Лари Ламб, Гай Пиърс играе Рупърт Мърдок, а Клеър Фой - Джулс Дейвис.

Историята на възхода на The Sun

Филмът проследява възхода на печално известния британски таблоид The Sun през 70-те години под ръководството на Лари Ламб. През 1969 г. той е привлечен от Daily Mirror от тогава все още изгряващия медиен магнат Рупърт Мърдок.

Още по време на официалната пресконференция по-рано същия ден Бойл, О'Конъл, Пиърс и Фой бяха посрещнати изключително топло. Режисьорът разказа подробно и за трудностите около реализирането на "Ink", като благодари на Studiocanal за подкрепата, както и на кинофестивала във Венеция и артистичния му директор Алберто Барбера за поканата.

"Направихме го с не особено много пари и никак не беше лесно по най-различни причини. А после започваш да си мислиш, че никой няма да гледа това - филмът е за Великобритания, за Fleet Street. Вече никой дори не знае какво е Fleet Street. Казваш на всички, че правиш филм, който се казва "Ink", а те питат: "Филм за татуировки ли е?", пошегува се Бойл, цитиран от Deadline.

Дани Бойл отново работи с продуцентката на "Беднякът милионер"

Бойл е и сред продуцентите на филма заедно с Теса Рос, позната с "Конклав" ("Conclave"), и Майкъл Елънбърг от "Сутрешното шоу" ("The Morning Show"). "Ink" събира отново режисьора с Рос след съвместната им работа по "Беднякът милионер" ("Slumdog Millionaire").

Сред продуцентите е и Трейси Сиуърд, работила по "Двамата папи" ("The Two Popes"), а изпълнителни продуценти са Анна Марш, Рон Халпърн, Джо Нафталин, Тония Дейвис, Зоуи Едуардс, Джеймс Греъм и Суди Смит.

Оператор на "Ink" е Алвин Х. Кюхлер, работил по "Стив Джобс" ("Steve Jobs"). Гарет Пю и Карсън Маккол от "28 години по-късно" ("28 Years Later") отговарят съответно за художественото оформление и костюмите, а монтажът е дело на Фин Оутс, познат с "Как да правиш секс" ("How to Have Sex") и "Warfare".

Гейл Стивънс и Ребека Фархол от "28 години по-късно" отговарят за кастинга, а музиката е композирана от Даниел Пембъртън.

Studiocanal е финансирала изцяло продукцията и ще я разпространява по кината в Италия, Великобритания, Франция, Германия, Полша, страните от Бенелюкс, Австралия и Нова Зеландия. Netflix притежава правата за разпространение в САЩ.

Netflix ще пусне "Ink" по американските кина на 11 декември, преди филмът да се появи в стрийминг платформата на 8 януари. Studiocanal ще го пусне по кината във Великобритания също на 8 януари.