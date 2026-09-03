Палестински филми има, знаме няма: Нов спор разтърси фестивала във Венеция

Колективът Venice4Palestine отново призова палестинското знаме да бъде издигнато на кинофестивала във Венеция, след като артистичният директор Алберто Барбера заяви пред италиански медии, че искането не може да бъде изпълнено, тъй като Италия не признава официално Палестина за държава.

Още в навечерието на фестивала организацията публикува първо отворено писмо, в което настоя палестинският флаг да бъде поставен редом с останалите знамена като знак за присъствието в официалната селекция на два филма на палестински режисьори - "Гражданинът Осама" ("Citizen Osama") на Ахмед Хасуна и "Разговор с морето" ("Conversation with the Sea") на Муаяд Алаян.

По традиция над Palazzo del Cinema, където всяка вечер се провеждат гала прожекциите, фестивалът издига знамената на държавите, представени от режисьори с филми в програмата.

Барбера: Палестинското знаме няма да бъде там

В интервю за италианския вестник La Repubblica в сряда, когато фестивалът започна, Барбера обясни, че подобен жест не е възможен заради официалната позиция на Италия.

"Палестинското знаме няма да бъде там, защото Биеналето има право да издига единствено знамената на държави, признати от Италия. За съжаление Палестина все още не е държава, макар да ни се иска да бъде и да се борим за това. Това е причината да няма знаме", заяви той.

Артистичният директор обаче подчерта, че отношението на Венецианското биенале и фестивала по темата е "изключително ясно" чрез самия подбор на филмите.

Като пример той посочи "Гласът на Хинд Раджаб" ("The Voice of Hind Rajab") на Каутер Бен Хания, включен в програмата миналата година. Филмът възстановява събитията, довели до смъртта на 5-годишната Хинд Раджаб, убита от израелските сили в Газа през януари 2024 г., след като автомобилът, в който пътува, попада под обстрел.

"Тази година има четири филма, които разглеждат палестинския въпрос от различни гледни точки", допълни Барбера.

Освен двете палестински продукции сред тях са "Пътят към Йерихон" ("The Road To Jericho") на израелския режисьор Амос Гитай и включения в последния момент в основния конкурс "Naza" на Ювал Абрахам и Рейчъл Сор - израелските режисьори зад спечелилия "Оскар" документален филм "Няма друга земя" ("No Other Land").

"Не може да има никакво съмнение относно позицията на Биеналето, че най-добрият начин една културна институция да заяви политическата си отговорност по толкова сложен въпрос е чрез избора на филми и посланията, които самите тези филми отправят", заяви Барбера пред La Repubblica.

Venice4Palestine не прие обяснението

В четвъртък сутринта Venice4Palestine отговори с второ отворено писмо, озаглавено "Издигнете палестинското знаме на Лидо".

"Поискахме палестинското знаме да бъде издигнато заедно със знамената на всички държави, представени от филмите в официалната селекция, но Барбера потвърди пред Repubblica, че палестинският флаг няма да бъде там - въпреки присъствието на два палестински филма", пише колективът.

Организацията оспори аргумента на артистичния директор, че Биеналето може да използва единствено знамената на държави, признати от Италия.

Според Venice4Palestine Палестина е призната като държава от около 150 страни по света, сред които, по думите на колектива, са и 35 европейски държави, включително Франция, Испания и Великобритания.

Колективът твърди още, че Италия на практика вече е признала косвено Държавата Палестина, тъй като от години признава палестинския посланик в страната Мона Абуамара.

"Затова отново отправяме искането си към директора палестинското знаме да бъде издигнато до края на фестивала", се казва в писмото.

Отвореното писмо вече има 1000 подписа

Venice4Palestine съобщи още, че първото ѝ отворено писмо вече е събрало 1000 подписа, пише Deadline.

Сред първите подкрепили го са съоснователят на Pink Floyd Роджър Уотърс, носителката на Нобелова награда за литература Ани Ерно и режисьорите Матео Гароне и Исабел Койшет.

Кампанията се развива на фона на нарастващо международно осъждане на действията на Израел в Газа и продължаващата окупация на територията след терористичните атаки на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., както и на разширяването на незаконните селища на Западния бряг и насилието от страна на заселници срещу палестинци.

Напрежението около конфликта се пренася все по-силно и в Холивуд. През последните дни Paramount обвини Марк Ръфало, че използва "антисемитски теми" в публикация, в която актьорът критикува сливането между Paramount и Warner Bros. Discovery и повдига въпроси около участието на Oracle като негов финансов поддръжник и предоставянето на технологии на фона на конфликта между Израел и "Хамас".

По-рано тази седмица еврейски артисти и интелектуалци публикуваха изявление в подкрепа на Ръфало.

Venice4Palestine посочи както критиките срещу Ръфало, така и предишни реакции срещу Сюзън Сарандън и Ванеса Редгрейв заради публичната им подкрепа за палестинците и отново призова фестивалите и културните институции да спрат да се прикриват зад протоколи.

"Отново отправяме искането, което поставяме още от миналата година - всички институции, особено културните, да намерят смелостта да направят крачка встрани, да излязат отвъд протоколите и най-накрая да заемат ясна позиция, която да надхвърля думите, вместо да продължават да оставят артистите и работещите в изкуството и културата сами, на свой собствен риск, да поемат отговорността да изразяват протест и несъгласие пред лицето на това, което колективът определя като геноцид над палестинския народ от страна на израелското правителство", се казва във второто отворено писмо.

Писмото завършва с призив хората да се присъединят към публичен протест, планиран за 9 септември пред италианския парламент в Рим под мотото "Солидарността не може да бъде съдена, несъгласието не може да бъде заглушено".