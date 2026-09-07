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Дронове и пейки във формата на ковчези "красят" новата метростанция в Москва ВИДЕО

Руските медии пишат за "лаконичния дизайн" и "минималистичните пейки" на новите станции

07.09.2026 | 16:45 ч. 8
Снимка: SOTA

Снимка: SOTA

Първият участък от новата линия на метрото Рублево-Архангелска отвори врати в Москва. Някои пътници забелязаха пейките, монтирани на станция "Народное Ополчение" и веднага откриха нещо странно - формата им наподобяваше ковчези.

Руските медии пишат за "лаконичния дизайн" и "минималистичните пейки" на новите станции.

"Народное Ополчение" е една от трите нови станции по линията Рублево-Архангелска. Другите две са "Звенигородская" и "Булевар генерала Карбышева", на която е изобразен банер в памет на "специалната военна операция" (СВО).

Линията Рублево-Архангелска включва и станциите "Деловой център" и "Шелепиха", които преди това бяха част от линията "Голям кръг".

През 2023 г. пейките, монтирани по време на ремонта на станция "Каховская" по линията "Замоскворецка", бяха сравнени с ковчези. Някои участници в дискусията, разгърнала се в социалните мрежи, обаче отбелязаха, че формата на пейките наподобява други предмети, като например дъска за гладене или сърф

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