Първият участък от новата линия на метрото Рублево-Архангелска отвори врати в Москва. Някои пътници забелязаха пейките, монтирани на станция "Народное Ополчение" и веднага откриха нещо странно - формата им наподобяваше ковчези.

Руските медии пишат за "лаконичния дизайн" и "минималистичните пейки" на новите станции.

"Народное Ополчение" е една от трите нови станции по линията Рублево-Архангелска. Другите две са "Звенигородская" и "Булевар генерала Карбышева", на която е изобразен банер в памет на "специалната военна операция" (СВО).

Линията Рублево-Архангелска включва и станциите "Деловой център" и "Шелепиха", които преди това бяха част от линията "Голям кръг".

В Москве открылась станция метро, оформление которое посвящено «СВО» 5 сентября в составе новой Рублево-Архангельской линии на западе Москвы открылась станция «Бульвар Генерала Карбышева». Ее оформление напрямую отсылает к войне России против Украины. На первом выходе над… pic.twitter.com/q0ReFrx3zH — SOTA (@Sota_Vision) September 6, 2026

През 2023 г. пейките, монтирани по време на ремонта на станция "Каховская" по линията "Замоскворецка", бяха сравнени с ковчези. Някои участници в дискусията, разгърнала се в социалните мрежи, обаче отбелязаха, че формата на пейките наподобява други предмети, като например дъска за гладене или сърф