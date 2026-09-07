Горещините и сушата промениха вкуса на чешката бира

Сушата и летните горещини в Чехия засегнаха сериозно и реколтата от хмел, една от ключовите съставки за производството на бира.

Поради продължителния недостиг на влага и екстремните температури производителите очакват не само по-малък добив, но и по-ниско съдържание на горчиви вещества, които определят качеството на хмела и характерния вкус на бирата.

Според данни на чешката информационна агенция ČTK чешките производители очакват тазгодишният добив да бъде с до една четвърт под дългосрочната средна стойност. В края на август председателят на Съюза на производителите на хмел в Чехия Иржи Сметана посочва, че продължителната суша, липсата на влага и високите температури са основните причини за по-слабата реколта.

Още в началото на прибирането на реколтата производителите прогнозираха спад от около 20% спрямо дългосрочната средна реколта от около 6000 тона.

Особено тревожен е показателят за съдържанието на алфа-горчиви киселини - веществата, които са от основно значение за горчивината на пивото

При най-разпространения в страната сорт, Жатецки полурано червеняк, дългосрочната стойност на алфа-горчивите киселини е около 3,3%. Първите анализи от тазгодишната реколта обаче показват стойности под 2%. Според Сметана при нормални условия пивоварите трябва да използват по-малко хмел, за да постигнат желаната горчивина, докато тази година може да се наложи използването на по-голямо количество.

В края на август картината остава неблагоприятна. Новите анализи показват съдържание на алфа-горчиви киселини малко над 2% при основния сорт, докато обичайната стойност е между 3,3 и 3,5%. Производителите предупреждават, че показателят може да се окаже близо до историческия минимум, регистриран през 2015 г., когато е бил 2,1%.

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Водата се оказва един от решаващите фактори. Само около една четвърт от чешките хмелници разполагат със системи за напояване, а дори при тях тази година не навсякъде е имало достатъчно вода за необходимото напояване. Според производителите именно насочването на вода към насажденията е един от малкото начини да бъдат ограничени щетите от сушата.

Проблемите започват още преди лятото

През май чешки производители от района на Лоуни съобщават, че въпреки валежите повърхностният слой на почвата е влажен, но водата не прониква достатъчно дълбоко. Един от стопаните посочва, че между началото на март и първите майски дъждове в района са паднали едва 14 милиметра валежи.

Последиците от сушата се усещат и в други земеделски сектори. Данните на чешките институции показват, че пролетното засушаване и летните горещини са сред основните причини за очакваните по-ниски добиви на основни селскостопански култури през тази година.

За пивоварите по-слабият хмел означава преди всичко промяна в технологичните параметри. Ако съдържанието на горчиви киселини остане ниско, за постигане на обичайната горчивина на бирата ще бъде необходимо да се използва повече хмел. Производителите обаче не очакват тазгодишната по-слаба реколта автоматично да доведе до рязко поскъпване на бирата, тъй като договорите между хмелопроизводители и пивоварни обикновено са дългосрочни, а хмелът представлява сравнително малка част от крайните производствени разходи.

Чешките производители вече търсят и дългосрочни решения

Сред тях е селекцията на сортове, които са по-устойчиви на суша и високи температури. Традиционният Жатецки полурано червеняк обаче остава предпочитан от големите пивовари, което кара производителите и научните институции да насочват изследванията си към повишаване на устойчивостта именно на този сорт.

Чехия остава един от важните производители на хмел в Европа. Около 80% от чешкия хмел се изнася, като основни пазари са Китай и Япония, а около една пета от продукцията остава за местния пазар. Тази година обаче климатичните условия поставят под натиск както количеството, така и качеството на традиционното чешко "зелено злато".