Лавина помете и уби членове на Национална гвардия на Русия ВИДЕО

Най-малко 13 души загинаха след лавина в Безенгийското дефиле в Кабардино-Балкария. Лавината е паднала от връх Мижирги вечерта на 6 септември, погребвайки група от 33 катерачи по склона. Десет души са успели да слязат сами. Други шестима са били ранени и хоспитализирани. До сутринта на 9 септември спасителите на Министерството на извънредните ситуации са извадили телата на 13 от загиналите катерачи, а издирването на още четирима продължава. Усилията на спасителите са затруднени от "опасния, неравен терен" и възможността за нова лавина, съобщи Министерството на извънредните ситуации на Русия

Моментът на лавината

Според източници на "Комерсант", 12 членове на руската Национална гвардия и други правоохранителни органи, пристигнали в Безенги за планинско обучение, са загинали при лавината. Телеграм каналите "Shot" и "Baza" твърдят, че сред загиналите са членове на елитния Център за специално предназначение "Витяз" на руската Национална гвардия. Самата агенция потвърди, че някои от загиналите са служили в руската Национална гвардия, но заяви, че информацията за смъртта на войници от "Витяз" е невярна.

Алберт Изотов, 70-годишен алпинист от Санкт Петербург, също е загинал при лавината. Според Руската федерация по алпинизъм (РФА), той е бил в дефилето като цивилен инструктор, обучаващ служители на реда. Групата на Изотов е провеждала тренировка, когато е паднала лавината.

"Никога преди не е падал толкова голям обем сняг. Всичко се е срутило, прескочило е ледника и е паднало върху групата, провеждаща обучението", каза Александър Яковенко, председател на Комитета по спортен алпинизъм на РФА.

Клането в Безенгийското дефиле е най-тежката масова смъртност в руските планини от 2002 г. насам, когато загина снимачният екип на Сергей Бодров-младши. След това в Кармадонското дефиле в Северна Осетия ледник се срути върху къмпинга на снимачния екип на "Вестникът". Най-малко 125 души загинаха, включително самият актьор. Според ТАСС, през последните 25 години в руските планини е имало четири масови смъртни случая.

Следственият комитет е образувал наказателно дело за небрежност, а военни следователи водят разследването. Федерацията на алпинистите (ФАР) подчертава, че в тренировъчния лагер са участвали опитни катерачи, а мястото е било счетено за безопасно.

"Очевидно не разбирам каква небрежност има. Всичко, което е трябвало да се направи, е било направено правилно в контекста на подобни събития", заяви представителят на Федерацията Александър Яковенко.