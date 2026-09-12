Кремъл: Не сме взели окончателно решение за Г-20

Говорителят на Кремъл Дмитрой Песков отговори на искането на Володимир Зеленски за среща по време на Г-20, която ще се проведе в Маями, САЩ.

От Москва казаха, че все още не са взели окончателно решение дали президентът Владимир Путин ще присъства на срещата на върха. Форумът е насрочен за 14 и 15 декември тази година, съобщава Ройтерс.

“Не знаем дали ще отидем в Маями“, каза Песков в отговор на журналистически въпрос.

Възможността дори не е обсъждана

По-рано днес съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че “дори не е била обсъждана“ възможността президентът Путин да присъства на срещата на върха на Г-20.

През април говорителят на Кремъл обяви, че е възможно руският лидер да участва във форума на Г-20, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че присъствието на Путин на насрочената за декември среща на върха “би било много полезно“.

Днес Песков коментира изказването на украинския президент Володимир Зеленски, че би заминал за Маями, ако Путин участва във форума на Г-20, и че би искал да се срещне там с руския държавен глава.

Говорителят на Кремъл потвърди многократно заявяваната руска позиция, че ако Зеленски иска да се срещне с Путин, ще трябва да посети Москва.

Песков коментира и ситуацията в Близкия изток, след като йеменските бунтовници хуси поеха контрола върху ключовия остров Перим в Червено море. Ситуацията в протока Баб ел Мандеб се развива по неконтролируем начин, което предизвиква загриженост в Москва, подчерта говорителят на Кремъл. / БТА