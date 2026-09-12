Никола Цолов отпадна на спринта в Мадрид

Никола Цолов не успя да стигне до финала на спринтовата надпревара от Формула 2 в Мадрид, след като допусна пилотска грешка малко след средата на дистанцията от 23 обиколки.

Нашият пилот се движеше точно зад съотборника си Ноел Леон, който беше с видимо по-слабо темпо от него. Въпреки това мексиканецът се защитаваше яростно от борещия се за титлата Цолов, като между двамата имаше няколко момента на опасна близост.

Така се стигна до 14-та обиколка, в която Цолов атакува малко по-агресивно 20-я завой и докосна много леко стената от вътрешната страна на острата крива. Това доведе до завъртане за Цолов, чийто двигател изгасна и така той напусна днешната битка в Мадрид.

След днешното си отпадане Цолов загуби три точки от аванс си пред Рафаел Камара на върха на генералното класиране, след като бразилецът завърши шести в спринта. Така разликата между двамата падна до осем пункта преди утрешното дълго състезание в испанската столица. / БГНЕС