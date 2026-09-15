Демокрацията в САЩ е на 50-годишно дъно

Ключови показатели за състоянието на демокрацията в САЩ са спаднали до най-ниските си нива от 50 години насам, като същевременно върховенството на закона в световен мащаб е сериозно подкопано от "заплахите и действията" на администрацията на Тръмп - това показват данни на водещ изследователски център.

В световен план независимостта на съдебната власт, провеждането на надеждни избори, свободата на изразяване, свободата на печата и достъпът до правосъдие са на най-ниските си нива от поне 30 години, сочи доклад на базирания в Стокхолм Международен институт за демокрация и съдействие при избори (International IDEA).

Годишният доклад на тази междуправителствена организация, озаглавен "Глобалното състояние на демокрацията" се счита за най-всеобхватния по рода си; той обхваща 174 държави и измерва показателите на демокрацията от 1975 г. насам.

От International IDEA отбелязват, че спадът в САЩ е особено осезаем, но е част от глобална тенденция, като 2025 г. е единадесетата поредна година, в която броят на държавите с влошаващи се демократични показатели надвишава броя на тези с подобрение - това е най-продължителният период на спад, откакто организацията води статистика.

"През 2025 г. глобалните предизвикателства пред демокрацията и трудностите при спирането на нейната ерозия бяха едновременно илюстрирани и задълбочени от политическите събития в Съединените щати", посочват авторите на доклада. "Президентът Доналд Тръмп бързо консолидира властта в изпълнителната власт и я използва, за да преследва тесен кръг от лични цели и да отмъщава на възприемани като врагове лица. Последиците са мащабни: подкопават се върховенството на закона както на вътрешно, така и на международно ниво, а дългогодишните съюзи и многостранното сътрудничество са подложени на изпитание."

Кевин Касас-Замора, генерален секретар на International IDEA, предупреди, че рискът от конфликти нараства с влошаването на демокрацията.

"Основното послание на нашето изследване е, че инвестирането в демокрация трябва да бъде в основата на стратегията за сигурност на всяка държава", заяви той. "Връзката между ерозията на качеството на демокрацията и нарастването на конфликтите не се отчита нито при формирането на политики, нито в обществения дебат."

Отделната програма "Uppsala Conflict Data Program" (Програма за данни за конфликти в Упсала), базирана в университета в Упсала, Швеция, показва, че през 2025 г. са регистрирани най-много насилствени конфликти - включително най-голям брой междудържавни конфликти - в сравнение с всяка друга година от базата данни на програмата, обхващаща периода от 1946 г. насам.

Докладът на организацията "International IDEA" все пак отбелязва някои положителни тенденции, включително в Австралия - където организации на гражданското общество са били консултирани относно стратегия за борба с расизма и защитата на личните данни на децата в интернет, наред с други въпроси - както и в Сирия, където е свалена репресивната диктатура на Башар ал-Асад.

В Бангладеш, Непал и Шри Ланка масови протести, водени от младежи, довеждат до свалянето от власт на дългогодишни лидери, но докладът отбелязва, че "се оказва трудно да се постигнат мащабни и съществени реформи за кратък период от време".

Касас-Замора заяви, че е очевидно как събитията в САЩ оказват влияние върху други държави. "International IDEA" включи САЩ в списъка си на демокрациите с „отстъпление“ (демократичен регрес) за първи път през 2021 г., като посочи "видимо влошаване", започнало според организацията още през 2019 г.

Аналитичният център базира оценките си на данни за демократичните показатели от 50 години насам, като разпределя държавите в една от три категории: демокрации, "хибридни" управления и авторитарни режими.

В световен мащаб е установено, че върховенството на закона е най-слабото звено на демокрацията през 2025 г., като 71 държави - 41% от анализираните - са с ниски показатели в тази област. Констатирано е и бързо влошаване на ситуацията, като 29 държави отчитат спад.

"Всичко, което се случва в САЩ, придобива глобален мащаб. В момента сме свидетели на епидемия от отричане на изборните резултати, чийто "нулев пациент" е настоящият обитател на Белия дом", каза Касас-Замора. "Не бих казал, че влошаването на качеството на демокрацията е неизбежно или необратимо. Процесът може да бъде обърнат. Живеем в нестабилен свят, което означава, че могат да се случат събития, създаващи много положителни възможности за политическа промяна."

И все пак, въпреки положителните сигнали в Непал, Бангладеш и други страни, докладът рисува като цяло мрачна картина.

"Докато хората продължават да се противопоставят на ерозията на демокрацията, гражданското пространство се стеснява", пишат авторите. "Гражданското общество и гражданската ангажираност пострадаха, отчасти поради широкото използване на стратегически съдебни дела срещу общественото участие, законите за"„чуждестранните агенти" и криминализирането на мирните протести."