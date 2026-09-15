Марта Кос за погребението на Младич: Кадрите от Белград са дълбоко тревожни

Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград показват провал в изправянето пред миналото и противоречат на основните ценности на европейската интеграция. Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург.

Особено тревожно според нея е присъствието на сръбски министри, държавни служители и военни представители, както и на политици от Република Сръбска, които публично са отдали почит на Младич.

"Европейската комисия призовава сръбските власти, както и всички актьори в региона да допринесат за помирение и добросъседски отношения", заяви Кос.

Тя призова Белград да спре да използва миналото като преграда пред бъдещето и подчерта, че възхвалата на осъдени за военни престъпления, отричането на геноцида и историческият ревизионизъм са несъвместими с ценностите на ЕС.

"Сърбия има централна роля и отговорност"

Кос подчерта, че ЕС е солидарен с жертвите на военните престъпления, оцелелите и техните семейства.

"Стабилността и просперитетът в Западните Балкани са в стратегическия интерес на Европа. Сърбия има централна роля и отговорност в това отношение", заяви тя.

Еврокомисарят припомни, че с кандидатурата си за членство Сърбия се е ангажирала да спазва европейските стандарти, принципи и ценности.

По думите ѝ много граждани на Сърбия и други страни от региона са ѝ писали, за да се разграничат от възхвалата на военнопрестъпници. Според Кос именно затова европейската перспектива на Сърбия трябва да бъде подкрепена.

Призив да няма европейски средства за възхваляващите Младич

Хърватският евродепутат Давор Иво Стиер заяви, че от сръбските граждани зависи каква държава искат, но според него ЕС трябва ясно да постави граници.

"В европейското семейство няма място за онези, които възхваляват войната, водена от Младич. Не трябва да има европейски средства за онези, които не желаят да се разграничат от политиката на Слободан Милошевич", каза той.

Хърватският евродепутат и докладчик на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула определи начина, по който е организирано погребението, като пореден пример за политиката на официален Белград.

Според него случаят показва не само неприемливо отношение към престъпленията от близкото минало, но и посоката, в която се движи Сърбия.

Петър Волгин обвини ЕС в двойни стандарти

Българският евродепутат Петър Волгин от "Европа на суверенните нации" отправи различна критика и определи реакцията на европейските институции като избирателна.

Той сравни реакцията след погребението на Младич с тази след погребението в Киев на Андрей Мелник, за когото Волгин заяви, че е бил сътрудник на германските нацисти.

"За съжаление, именно тези двойни стандарти се превърнаха в запазена марка на ЕС", заяви българският евродепутат.

Хиляди изпратиха Младич в Белград

Ратко Младич почина на 27 август в затвора в Хага, където излежаваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Той беше погребан на 7 септември на Топчидерското гробище в Белград. На церемонията присъстваха хиляди негови привърженици, ковчегът беше изпратен с военни почести, а опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий.

Младич беше командир на армията на босненските сърби по време на войната в Босна и Херцеговина. През юли 1995 г. в Сребреница босненските сръбски сили убиват около 8000 босненски мюсюлмански мъже и момчета. Международният наказателен трибунал за бивша Югославия и Международният съд определят престъплението като геноцид.

През 2024 г. Общото събрание на ООН обяви 11 юли за Международен ден за възпоменание на геноцида в Сребреница и осъди възхвалата на лица, осъдени от международни съдилища за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид, пише БТА.