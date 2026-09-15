Мъжете с ниска почтеност предават жените си по 10 болезнени начина

Когато мислим за предателство в брака или в сериозната връзка, автоматично се сещаме за извънбрачни афери. Когато приятел обяви, че бракът му е приключил, първото нещо, което се чудим, е дали има намесена трета страна. Но не обмисляме множеството начини, по които нелоялността се промъква в отношенията, причинявайки еднакво опустошение.

Той може да ви изневери и да ви предаде, без да бъде с друга жена. Непочтеността в брака е форма на изневяра и не става въпрос за интимност; нарича се емоционална изневяра. Емоционалното предателство е бавна брачна смърт. Докато извънбрачната връзка е като изстрел в сърцето, постоянната нелоялност е като стрели в гърба.

Мъжете с ниска почтеност обикновено предават партньорките си по тези тъжни начини:

1. Той говори за вас зад гърба ви

Как да разберете, че говори зад гърба ви? Има фини промени в хората около вас. Независимо дали става въпрос за приятели, колеги или семейство, забелязвате постепенна промяна в отношението им към вас.

Те може да започнат да се отнасят с вас с по-малко уважение и повече сарказъм. Може да започнат да показват признаци на неоправдана агресия към вас. Объркана сте, защото преди сте имали солидни отношения с този човек или с тези хора. Не сте виновни вие; това е сигурен знак, че вашият мъж се държи неуважително към вас пред другите и се оплаква от вас зад гърба ви.

2. Той пропилява парите на семейството си

Навикът му към хазарта се е превърнал в хоби. Нямате представа колко пари се губят в черната дупка на навика му към хазарта. Кой знае колко време прекарва в хазарт, например играейки карти, залагайки на спортни събития, ходейки в казино или залагайки на собствените си спортни умения? Ето какво е: Той залага вашето и на децата ви бъдеще. Едва ли има нещо, което да показва по-малко почтеност от това.

3. Той взема важни решения, без да се консултира с вас

Ако вашият съпруг взема важни решения, които засягат цялото ви семейство, без да се консултира с вас, това е много лош знак. Рано или късно вие ще се. почувствате предадена от него.

Ето какво е положението: разговорът за това колко деца ще имате, какъв дом ще си купите и др. са едни от най-интимните и лични разговори в една двойка и не е редно трети лица да са по-наясно с плановете на мъжа ви от вас самата. Лош знак е, ако той се влияе по тези теми от мнението на приятели и роднини, което значи че чуждото мнение има по-голяма тежест за него, от вашето мнение.

4. Той отдава по-голямо значение на приятелите, работата или познатите си

Както в горния пример, отдавайки по-голямо значение на това, което другите мислят, отколкото какво жена му мисли, мъжът показва, че не уважава достатъчно половинката си.

Така че, ако ви бъде даден избор и съпругът ви често избира други хора или събития пред вас, е само въпрос на време да се почувствате измамени. Особено обезпокоително е, ако той лесно се захласва по чуждата компания и е нетърпелив да впечатли другите, лишавайки ви от всякакво внимание.

5. Той изчезва, когато имате най-голяма нужда от него

Когато имате здравословен проблем или други грижи, съпругът ви трябва да е човекът, който да се върти най-много около вас, показвайки ви подкрепата си. Ако обаче това не е факт, ако той ви остави у дома, за да си излезе и да се забавлява, когато вие имате нужда от него, това е доста непочтено.

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