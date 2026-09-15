Зеленски: Украйна ще спре ударите по енергийни обекти, ако и Русия ги прекрати

Президентът Володомир Зеленски заяви, че Украйна е готова да предприеме "стъпки за деескалация", ако Русия направи същото. Той подчерта "силното предложение от страна на САЩ за взаимно прекратяване на ударите по критичната инфраструктура".

"Ако това може да се превърне в първата стъпка към деескалация – спирането на руските удари по нашата критична инфраструктура и съответно на нашите удари – тогава Украйна е готова да подкрепи деескалацията", заяви той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Киев и Москва са се договорили да не нанасят удари по енергийни обекти. Тръмп каза, че именно руско-украинската война, а не Иран, е причината за рязкото поскъпване на горивата за американците. Той допълни, че е призовал Зеленски да не допуска атаки срещу руските рафинерии за дизелово гориво.

Зеленски обаче заяви, че "руснаците усещат натиск заради нашите прецизни удари по военната им икономика". Той отбеляза също, че досега никой не е видял истинско желание от страна на Русия да се насочи към прекратяване на войната.

"Но ако нашите американски партньори успеят да постигнат реална готовност от страна на Русия да прекрати тази война, която отнема човешки животи, и това бъде направено искрено и в дългосрочен план, Украйна ще предприеме свои собствени стъпки за деескалация", заяви Зеленски.