Среща Зеленски-Макрон, обсъдиха ПВО и подкрепа през зимата (СНИМКИ/ВИДЕО)

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Президентът Володимир Зеленски се срещна с френския си колега Еманюел Макрон в Ню Йорк, за да обсъдят френската подкрепа за Украйна преди настъпването на зимата, съобщи украинският президент.

Двамата президенти са сред стотиците дипломати и световни лидери, събрали се в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, като войната на Русия в Украйна е една от основните теми в дневния ред.

"Обсъдихме най-вече въпросите на сигурността и пакета за подкрепа на Украйна през зимата. Също така сме готови да осигурим допълнителни системи за противовъздушна отбрана SAMP/T и ракети за тях, използвайки финансовите ресурси, налични чрез заема от ЕС“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

I met with @EmmanuelMacron. We spoke primarily about security and the winter support package for Ukraine. We are also ready to secure additional SAMP/T air defense systems and missiles for them using the financial resources available through the EU loan. We continue working on the possibility of producing these air defense systems and missiles in Ukraine, as well as on the joint FREYJA anti-ballistic program with our partners. We expect to see the first results this year. We are doing everything we can to strengthen the protection of our people. Thank you, Emmanuel! Thank you, France! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026

От своя страна Макрон обеща непоколебима френска подкрепа за Украйна преди настъпването на зимата - както чрез помощ в енергийния сектор, така и чрез средства за противовъздушна отбрана.

"Укрепваме противовъздушната отбрана (на Украйна) чрез подписването на договор за доставка на радари, както и чрез предоставянето на ракети прехващачи“, допълни френският лидер, цитиран от украинските медии.

Системата за противовъздушна отбрана SAMP/T, произвеждана съвместно от Франция и Италия, е способна да прехваща балистични ракети. Париж и Рим предоставиха на Украйна система SAMP/T през 2023 г., а година по-късно бе доставена още една.

През юли Киев и Париж обявиха, че Украйна възнамерява да поръча четири системи SAMP/T от ново поколение, което потенциално би я превърнало в първата държава, използваща най-новия модел в реални бойни условия.

"Пейтриът" и "Фрея"

Франция пое ангажимент да започне доставки през 2027 г. и временно да предостави на Украйна два по-стари комплекса SAMP/T, докато пристигнат новите модели. Рим и Париж също така разрешиха лицензираното производство в Украйна на ракети "Астер 30“ (Aster 30) – боеприпаси за системите SAMP/T.

Противоракетната отбрана е основен акцент в посещението на Зеленски в Ню Йорк, докато Украйна се подготвя за нова вълна от руски атаки с балистични ракети през зимата на фона на критичен недостиг на американски ракети-прехващачи "Пейтриът“.

Франция участва в разработения в Украйна проект за противобалистична отбрана "Фрея“, като Зеленски обеща "първи резултати още тази година“.