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Среща Зеленски-Макрон, обсъдиха ПВО и подкрепа през зимата (СНИМКИ/ВИДЕО)

Макрон обеща непоколебима френска подкрепа за Украйна

22.09.2026 | 14:21 ч. 19
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

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Президентът Володимир Зеленски се срещна с френския си колега Еманюел Макрон в Ню Йорк, за да обсъдят френската подкрепа за Украйна преди настъпването на зимата, съобщи украинският президент.

Двамата президенти са сред стотиците дипломати и световни лидери, събрали се в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, като войната на Русия в Украйна е една от основните теми в дневния ред.

"Обсъдихме най-вече въпросите на сигурността и пакета за подкрепа на Украйна през зимата. Също така сме готови да осигурим допълнителни системи за противовъздушна отбрана SAMP/T и ракети за тях, използвайки финансовите ресурси, налични чрез заема от ЕС“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

От своя страна Макрон обеща непоколебима френска подкрепа за Украйна преди настъпването на зимата - както чрез помощ в енергийния сектор, така и чрез средства за противовъздушна отбрана.

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"Укрепваме противовъздушната отбрана (на Украйна) чрез подписването на договор за доставка на радари, както и чрез предоставянето на ракети прехващачи“, допълни френският лидер, цитиран от украинските медии.

Системата за противовъздушна отбрана SAMP/T, произвеждана съвместно от Франция и Италия, е способна да прехваща балистични ракети. Париж и Рим предоставиха на Украйна система SAMP/T през 2023 г., а година по-късно бе доставена още една.

През юли Киев и Париж обявиха, че Украйна възнамерява да поръча четири системи SAMP/T от ново поколение, което потенциално би я превърнало в първата държава, използваща най-новия модел в реални бойни условия.

"Пейтриът" и "Фрея"

Франция пое ангажимент да започне доставки през 2027 г. и временно да предостави на Украйна два по-стари комплекса SAMP/T, докато пристигнат новите модели. Рим и Париж също така разрешиха лицензираното производство в Украйна на ракети "Астер 30“ (Aster 30) – боеприпаси за системите SAMP/T.

Противоракетната отбрана е основен акцент в посещението на Зеленски в Ню Йорк, докато Украйна се подготвя за нова вълна от руски атаки с балистични ракети през зимата на фона на критичен недостиг на американски ракети-прехващачи "Пейтриът“.

Франция участва в разработения в Украйна проект за противобалистична отбрана "Фрея“, като Зеленски обеща "първи резултати още тази година“.

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Тагове:

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